МИД РФ: Москве и Вашингтону надо убрать "грязь в отношениях"

России и США надо разобрать скопившиеся в последнее время взаимные вопросы и таким образом "убрать грязь" из двусторонних отношений, заявил 24 ноября замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на заседании президиума РАН по теме "Россия - США: конфронтация и взаимодействие в глобальном контексте".

По словам дипломата, "надо, к сожалению, убирать грязь в двусторонних отношениях, которая накопилась за последние годы, вывозить этот мусор. Начиная с задачи нормализации функционирования загранучреждений, с решения гуманитарных случаев, которые просто заслоняют собой порой фундаментальную повестку дня... К сожалению, с учетом особенностей восприятия России в США продвинутся за последние годы вперед не получилось, наблюдались регресс по многим направлениям и осознанное стремление Вашингтона создавать вот эти завалы, с которыми придется разбираться".

Также Рябков подчеркнул, что Москва приложит все усилия, чтобы сохранить диалог с США по вопросу контроля над вооружениями. По его словам, продолжение такого обсуждения - это "императив".

"Что будет возможно в этой сфере - этот сюжет, конечно же, обсуждаем. Но определенная программа минимум есть, она очевидна. Думаю, мы продолжим интенсивные усилия с тем, чтобы никакие шансы в этом плане не были упущены", - сказал дипломат.

По его словам, "пока надеяться на улучшение отношений России и США нельзя, но ситуация небезнадежная".