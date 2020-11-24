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24.11.2020 19:53
Рубрика: Власть

МИД РФ: Санкции США против российских компаний нелегитимны

Текст: Константин Волков
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона расценивает новые американские санкции против российских компаний как нелегитимные и направленные на то, чтобы подорвать потенциал этих компаний. Заявление посла опубликовано на странице посольства РФ в США в Facebook.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

"Это очередной дискриминационный шаг со стороны Вашингтона, использующего санкции в качестве основного инструмента реализации своего внешнеполитического курса, - говорится в заявлении. - Понятно, что такой неконструктивный подход не способствует оздоровлению климата в российско-американских отношениях. Не вызывает сомнений, что односторонние меры США направлены на "подрыв" экономического потенциала российских компаний. Подобные действия нелегитимны, поскольку ни одна страна не имеет права ограничивать торгово-инвестиционное взаимодействие России с другими членами международного сообщества".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Также Антонов подчеркнул, что "альтернативой угрозам и шантажу должны служить политико-дипломатические методы".

Ранее Госдепартамент США обнародовал информацию о введении санкций против трех российских компаний: "Авиазапчасть", "Элекон" и Nilco Group. Санкции вступили в силу с 6 ноября, срок их действия составляет два года и может быть продлен решением госсекретаря США. Согласно ограничениям, министерствам и ведомствам США запрещено покупать что-либо у этих компаний, также американская сторона не имеет права продавать им оружие и военную технику, оказывать какую-либо помощь, выдавать американские лицензии на приобретение товаров, находящихся под режимом экспортного контроля.

По мнению американской стороны, они нарушили законодательство США касательно нераспространения оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Ранее российская сторона неоднократно заявляла о неправомерности экстерриториального распространения Америкой своего внутреннего законодательства.

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