Минцифры запустило приложение для отслеживания контактов зараженных COVID-19

Новое приложение доступно для скачивания российских пользователей - "Госуслуги.COVID трекер". Разработка поможет отследить людей, контактировавших с зараженными коронавирусной инфекцией.

"Пользователи, с кем заболевший оказался рядом в последние 14 дней, получат push-уведомление с датой контакта, при этом никто не увидит никаких данных заболевшего", - пишет ТАСС.

Сообщается, что устройство при помощи технологии Exposure Notification фиксирует данные гаджетов, которые находятся в непосредственной близости. Через Bluetooth происходит обмен случайными ключами, которые хранятся на устройстве. Если один из пользователей заразился и получил положительный тест на коронавирусную инфекцию, то он может анонимно сообщить об этом в приложении. И уже программа разошлет уведомление на все гаджеты, с которым обменивалась ключами в последние две недели. Скачать приложение можно в магазинах App Store и Google Play.

Новинку разработало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России при участии Минздрава. Ранее ведомство выпустило приложение для оформления цифровых пропусков "Госуслуги СТОП Коронавирус".