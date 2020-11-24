Новости

Минцифры запустило приложение для отслеживания контактов зараженных COVID-19 00:38
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 23.11.2020
Генерал МВД получил 8 лет колонии 23.11.2020
Путин наградил медиков и благотворителей 23.11.2020
Путин наградил Смехова и Шукшину 23.11.2020
Путин наградил ветерана за помощь семьям погибших от COVID-19 врачей 23.11.2020
Количество онлайн-сервисов "Одного окна" для экспорта увеличат до 28 23.11.2020
Нападающий "Спартака" Соболев прооперирован в Риме 23.11.2020
Джонсон объявил о завершении 2 декабря карантина в Англии 23.11.2020
Как подарок на Новый год. Geely назвала дату старта продаж Tugella 23.11.2020
Глава отдела МВД в Дагестане арестован по подозрению в подготовке теракта 23.11.2020
Представлена интерактивная карта российской гуманитарной помощи в мире 23.11.2020
Сарик Андреасян создаст свою киношколу 23.11.2020
Российский миротворец получил ранение при взрыве мины в Карабахе 23.11.2020
Путин посетит Саров 23.11.2020
В Волгограде осудили поджигателей губернаторского дома 23.11.2020
"Изувечен в драке": появились подробности инцидента с Прилучным 23.11.2020
На Тамани обнаружено уникальное древнетюркское изваяние 23.11.2020
Попова назвала регионы с высоким распространением коронавируса 23.11.2020
Старые отчетности по страховым взносам теперь можно закрыть через МФЦ 23.11.2020
Житель Мурманска нашел у моря огромную кость неизвестного животного 23.11.2020
Гонконг нашел способ гарантировать больным коронавирусом стабильный доход 23.11.2020
В МЧС предупредили об опасностях обледенения судов 23.11.2020
Президент Болгарии открыл в Дубне конференцию по ядерным исследованиям 23.11.2020
Роскомнадзор возбудил дело против Google из-за запрещенных сайтов 23.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
24.11.2020 00:38
Рубрика: Общество

Минцифры запустило приложение для отслеживания контактов зараженных COVID-19

Новое приложение доступно для скачивания российских пользователей - "Госуслуги.COVID трекер". Разработка поможет отследить людей, контактировавших с зараженными коронавирусной инфекцией.

Российские ученые создали прибор, способный распознавать любые вирусы

"Пользователи, с кем заболевший оказался рядом в последние 14 дней, получат push-уведомление с датой контакта, при этом никто не увидит никаких данных заболевшего", - пишет ТАСС.

Сообщается, что устройство при помощи технологии Exposure Notification фиксирует данные гаджетов, которые находятся в непосредственной близости. Через Bluetooth происходит обмен случайными ключами, которые хранятся на устройстве. Если один из пользователей заразился и получил положительный тест на коронавирусную инфекцию, то он может анонимно сообщить об этом в приложении. И уже программа разошлет уведомление на все гаджеты, с которым обменивалась ключами в последние две недели. Скачать приложение можно в магазинах App Store и Google Play.

Новинку разработало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России при участии Минздрава. Ранее ведомство выпустило приложение для оформления цифровых пропусков "Госуслуги СТОП Коронавирус".

Общество Общество Здоровье Общество Наука Правительство Минцифры Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин распределил 80 млрд между 39 регионами
Правительство не планирует вводить новые ограничения из-за COVID-19
Путин подписал закон о повышении НДФЛ на доходы свыше 5 миллионов рублей
Российский миротворец получил ранение при взрыве мины в Карабахе
Попова назвала регионы с высоким распространением коронавируса
Как на наш мозг повлияло то, что мы почти перестали писать от руки
Почему нельзя после мытья рук применять антисептик