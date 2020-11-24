Минэкономразвития предложило упростить обратный выкуп акций

Публичные компании смогут проводить обратный выкуп акций по текущим рыночным ценам. Проект поправок, упрощающих buyback, подготовило Минэкономразвития в рамках дорожной карты "Трансформации делового климата".

Законопроект вводит усовершенствованный порядок приобретения собственных акций через биржевые торги на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов, включая установление правил такого приобретения, а также ограничений для недопущения манипулирования рынком.

"Важным преимуществом предлагаемого порядка является возможность приобретать акции по текущей рыночной цене в режиме реального времени, а не по заранее определенной решением совета директоров цене, которая не может быть изменена в ходе приобретения, - отметил замминистра экономического развития Илья Торосов. - При этом очень важно соблюдать ограничения для недопущения манипулирования рынком".