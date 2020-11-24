Министр просвещения предложил создать пантеон героев для школьников

Состоялся шестой Всероссийский открытый урок для школьников, который познакомил детей с личностью Александра Невского: в 2021 году будет отмечаться 800-летие князя. Урок организован Минпросвещения России совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО при поддержке Российского военно-исторического общества в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование".

Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что из сегодняшнего Открытого урока школьники узнали много интересных фактов о судьбе Александра Невского, которому в свое время удалось сохранить нашу страну. Не случайно в его честь был учрежден орден, который давали во время Великой Отечественной войны за личное мужество и отвагу, за нанесение неприятелю ощутимого урона при минимальных потерях со своей стороны.

"И сам Александр Невский и награжденные орденом его именем люди достойны того, чтобы мы их помнили, об их подвигах, гордились ими и нашей страной, ее богатой великими людьми историей. Сегодня мне хочется, чтобы вы помнили не только имя Александра Невского, но и имена многих других наших героев. Именно поэтому предлагаю создать Пантеон героев. Пусть это будут яркие исторические личности из всех сфер деятельности, которые живут в народной памяти и благодаря заслугам которых формировалась культура и история нашей страны", - заявил глава Минпросвещения.

Он добавил, что Национальный пантеон героев РФ должен единой исторической нитью связать россиян всех поколений, "чтобы каждый человек мог увидеть историю нашей страны в лицах и оценить вклад каждого из них в сохранение и развитие России".

Школьник из Ярославской области Данила Бабушкин провел экскурсию по Переславлю, где рос Александр Невский. Он показал быт и традиции города XIII века и пообщался с местными жителями о том, что они знают о князе.

Ученик из Хабаровского края Роман Колесов в свои 11 лет успел совершить настоящий подвиг. Мальчик спас тонущего ребенка, без раздумий бросившись за ним в воду. В повседневной жизни он тоже совершает маленькие подвиги - помогает маме по дому, подкармливает животных, помогает пожилой соседке.

Зрители Открытого урока также увидели реконструкцию Ледового побоища. Эксперт Российского военно-исторического общества Роман Жигун отметил, что перед сражением Александр Невский в первую очередь изучил ландшафт - воспользовался преимуществом обороняющейся стороны, которая выбирала поле сражения. "Невский аккумулировал весь предшествующий опыт и поднял русское военное искусство на новую высоту", - рассказал Жигун.

Как рассказала и.о. директора Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Наталья Агре, зрители каждого открытого урока вне зависимости от тематики знакомятся с ребятами, которые, несмотря на свой юный возраст, реализуют собственные проекты или принимают участие в акциях.

"Мы в каждом уроке, независимо от темы, даем ребятам возможность не только узнать о великих людях и необыкновенных достижениях, но и рассказываем об их ровесниках, которые в разных уголках нашей страны реализуют свои идеи и проекты. Убеждена, что именно на примерах таких же подростков у нас есть возможность воспитать в подрастающем поколении веру в свои собственные силы и возможность трудолюбием добиваться поставленных целей", - рассказала Наталья Агре.

Она напомнила о важности воспитания ценности патриотизма на примерах, великих исторических личностях и выдающихся современников. "Мы обязательно продолжим рассказывать школьникам о выдающихся соотечественниках, людях, своим усердием и трудом, сумевших добиться многого для развития отдельных отраслей и страны. Важно, чтобы наши дети могли равняться на героев нашего времени", - заключила и. о. директора Института изучения детства, семьи и воспитания РАО.