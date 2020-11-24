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24.11.2020 12:44
Рубрика: Общество

Минпросвещения обсуждает новую систему оплаты труда учителей

Текст: Ксения Колесникова

Необходимо создать такую систему оплаты труда педагогов, которая будет учитывать не только преподавательскую работу, но и другие основные функции педагогов. Об этом заявила замдиректора департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения Марина Данилова в ходе конференции "Организация и нормирование труда 2020".

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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- К преподавателям предъявляются требования, которые не могут ограничиваться простым ведением уроков. Диапазон деятельности очень широкий, - цитирует Марину Данилову РИА Новости. - Определение каких-то нормативов по остаточному принципу, исходя из отдельной нагрузки на учебные предметы, не может рассматриваться, как обоснованное. То есть необходимо создание системы, которая поможет учитывать не только педагогическую или учебную преподавательскую работу, но и другие основные функции педагогических работников.

По ее словам, такие изменения могли бы помочь "синхронизировать" систему оплаты труда и требования профессиональных стандартов. Плюс - избавиться от жесткой привязки зарплаты исключительно к учебной нагрузке. Эта привязка часто является причиной неоправданной интенсификации труда педагогов.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Реформа образования

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