Минпросвещения: Обсуждать досрочное окончание учебного года в школах рано

Обсуждать досрочное окончание учебного года в школах из-за пандемии пока рано. Об этом заявил замминистра просвещения Виктор Басюк, сообщает ТАСС.

- Такие вопросы пока еще рано обсуждать, - рассказал он. - Сейчас все будет зависеть о той ситуации, которая развивается.

Напомним, сейчас по официальным данным более 275 тысяч учеников переведены на дистанционное обучение, закрыта на карантин по COVID-19 всего 31 школа. При этом во многих школах дистанционное обучение применяется лишь для некоторых классов, вводятся смешанные формы. Например, школы принимают решения, разбивая классы на параллели: один класс ходит в четные дни, другой - в нечетные, или отдельные темы изучаются дистанционно.