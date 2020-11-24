Минпросвещения расширит список конкурсов и олимпиад для школьников

Министерство просвещения планирует серьезно обновить перечень олимпиад, интеллектуальных, творческих конкурсов и других мероприятий, направленных на развитие способностей школьников. Причем расширить его больше, чем в два раза: если в прошлом году в нем было около 250 конкурсов, то в новом варианте документа - уже более 650!

- Это ежегодно обновляемый список интеллектуальных состязаний, отмеченных государственным знаком качества, - рассказали в министерстве просвещения. - Конкурсы и олимпиады из этого перечня содержат широкий набор мер поддержки участников. При этом они отнесены к категории интеллектуальных соревнований, за которые учащиеся могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.

Какие конкурсы в него войдут впервые? Среди новых - мероприятия по поддержке талантов, которые проходят в рамках нацпроекта "Образование", включая конкурс "Большая перемена". А еще - конкурсы и состязания в рамках национальной технологической инициативы, мероприятия, связанные с развитием патриотического воспитания. Плюс - новые соревнования, нацеленные на помощь школьникам в ранней профориентации.

- Расширение списка опирается на национальные задачи и цели - обеспечить все для развития, поддержки талантов для каждого учащегося, - рассказали в министерстве просвещения. - Российские школьники проявляют повышенный интерес к участию в интеллектуальных конкурсах - как в рамках самой крупной и масштабной Всероссийской олимпиады школьников, ежегодно собирающей свыше 6 млн участников, так и в рамках соревнований из перечня.

Обновленный перечень опубликован для общественного обсуждения. По сути, он позволит сформировать единую и общедоступную систему конкурсов для школьников, собранных в одном месте по принципу "одного окна". Планируется, что база этих конкурсов будет доступна по одному клику, как только документ пройдет все необходимые процедуры.