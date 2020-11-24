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24.11.2020 18:04
Рубрика: Общество

Умножение на два

Минпросвещения расширит список школьных олимпиад и конкурсов
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8319)
Министерство просвещения планирует серьезно обновить перечень олимпиад, интеллектуальных, творческих конкурсов и других мероприятий, направленных на развитие способностей школьников. Причем расширить его больше чем в два раза: если в прошлом году в нем было около 250 конкурсов, то в новом варианте документа - уже более 650!
Что "новенького" в списке? В него впервые вошли многие мероприятия из нацпроекта "Образование", включая конкурс "Большая перемена". А еще - конкурсы и олимпиады Национальной технологической инициативы. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Что "новенького" в списке? В него впервые вошли многие мероприятия из нацпроекта "Образование", включая конкурс "Большая перемена". А еще - конкурсы и олимпиады Национальной технологической инициативы. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Что "новенького" в списке? В него впервые вошли многие мероприятия из нацпроекта "Образование", включая конкурс "Большая перемена". А еще - конкурсы и олимпиады Национальной технологической инициативы. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

- Это ежегодно обновляемый список интеллектуальных состязаний, отмеченных государственным знаком качества, - рассказали в министерстве просвещения. - Для участников конкурсов и олимпиад, которые входят в перечень, предусмотрены разные формы поощрения и поддержки. В частности, они могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы. Расширение списка опирается на национальные задачи и цели - создать все условия для раскрытия и поддержки талантов.

Фото: GettyImages
Индивидуальные особенности ученика стали важнее при онлайн-обучении

В списке - известные на всю страну олимпиады "Ломоносов", "Покори Воробьевы горы!", "Физтех", "Высшая проба", Всесибирская открытая олимпиада школьников и многие другие. А еще - музыкальные, спортивные, научные конкурсы.

Какие соревнования в него войдут впервые? Среди новых - мероприятия по поддержке талантов, которые проходят в рамках нацпроекта "Образование", включая конкурс "Большая перемена".

А еще - конкурсы и состязания в рамках национальной технологической инициативы (например, Всероссийский конкурс проектов Кружкового движения Rukami, Всероссийский конкурс "АгроНТИ"), мероприятия, связанные с развитием патриотического воспитания. Плюс - новые соревнования, нацеленные на помощь школьникам в ранней профориентации.

Бонусы варьируются: от поступления на бюджет по льготе вне конкурса до всего лишь одного-двух баллов к сумме ЕГЭ за индивидуальные достижения

Все конкурсы и олимпиады разделены на группы: высшая, первая, вторая и третья. Чем выше уровень, тем больше льгот и преимуществ получает выпускник. Бонусы варьируются: от поступления на бюджет по льготе вне конкурса до всего лишь одного-двух баллов к сумме ЕГЭ за индивидуальные достижения. Но и они могут стать решающими. За какую олимпиаду или конкурс сколько добавить баллов? Это каждый вуз решает сам и публикует информацию в своих правилах приема.

Обновленный перечень опубликован для общественного обсуждения. По сути, он позволит сформировать единую и общедоступную систему конкурсов для школьников, собранных в одном месте по принципу "одного окна". Планируется, что база этих конкурсов будет доступна по одному клику, как только документ пройдет все необходимые процедуры.

659 олимпиад и иных конкурсов, направленных на развитие способностей школьников, содержится в новом перечне минпросвещения

- Российские школьники активно интересуются участием в различных состязаниях, в том числе в самом масштабном - Всероссийской олимпиаде школьников, теперь ежегодно собирающей свыше 6 млн участников, - рассказали в минпросвещения.

Между тем

Министерство просвещения также опубликовало для общественного обсуждения проект приказа, который дополняет действующий порядок применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, который был утвержден еще в 2017 году. В его седьмом пункте говорится, что организации вправе реализовывать образовательную программу или ее часть с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов.

Теперь ведомство предлагает включить сюда еще два абзаца. В них уточняется, что образовательная организация принимает решение об использовании дистанционных образовательных технологий с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте РФ. Но при этом она исходит из принципа, что обучающиеся должны освоить образовательную программу в полном объеме.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Эксперты ответили на вопросы родителей о дистанционном обучении в школах

- При применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий организация обеспечивает создание информационно-образовательной среды, предусматривающей доступ к цифровым образовательным ресурсам, необходимым для достижения планируемых результатов образовательной программы, индивидуализацию процесса обучения в целях повышения усвоения образовательной программы, - говорится в документе.

Напомним, сейчас, по официальным данным, более 275 тысяч учеников переведены на дистанционное обучение, закрыта на карантин по COVID-19 31 школа. При этом во многих школах дистанционное обучение применяется лишь для некоторых классов, вводятся смешанные формы. Например, классы разбиваются на параллели: один класс ходит в четные дни, другой - в нечетные, или отдельные темы изучаются дистанционно.

Как рассказал первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко, сейчас ведомство обсуждает с регионами форматы работы второго полугодия 2020/2021 учебного года с учетом того, что субъекты уже вводили дополнительные каникулы. "Как мы понимаем, учебные часы, учебные недели, учебные дни, которые должны быть в соответствии с программой, должны быть выполнены, - подчеркнул Дмитрий Глушко.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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