Минпросвещения: Все начальные классы учатся в очном формате

Все учащиеся начальных классов российских школ учатся в традиционном очном формате. Об этом рассказал первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко. По его словам, на прошлой неделе в стране был один регион, в котором и начальная школа обучалась дистанционно. Но сейчас уже вся начальная школа учится очно.

- Сегодня по всей стране учащиеся начальной школы обучаются в очном формате, - цитирует Дмитрия Глушко ТАСС.

По его словам, сейчас ведомство обсуждает с регионами форматы работы школ во втором учебном полугодии. В ближайшее время варианты этих форматов будут опубликованы.