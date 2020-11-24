Пилотный проект по определению нуждающихся семей на основе данных государственных информационных систем и по оказанию им адресной поддержки будет запущен до конца года, заявил Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин считает возможным уложиться с пилотным проектом менее чем в четыре месяца. Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС

В России необходимо перейти к по-настоящему адресной системе социальной поддержки населения, развивая механизмы "социального казначейства", уверен премьер-министр. "У нас огромное число льгот и пособий, которые направлены на то, чтобы выровнять материальное положение семей, но необходимо сделать так, чтобы их получали те, кто действительно в этом нуждается", - заявил он.

Требуется единая цифровая платформа в социальной сфере, которая, как видит ее глава правительства, поможет выявлять тех, кто нуждается в поддержке, и предоставлять ее в проактивном режиме, без лишних документов. "Ведь зачастую человек даже не знает, что ему полагается какая-то льгота, и не обращается за определенной льготой или пособием. И государство должно ему помочь", - сказал он.

Правительство уже подготовило соответствующий пилотный проект и планирует его начать до конца года. Он позволит определять нуждающиеся семьи на основе данных государственных информационных систем и оказывать им адресную поддержку.

Идея пройдет проверку в Татарстане и Нижегородской области. Ответственными назначены минтруд, Федеральная налоговая служба, министерство экономического развития, минфин, Росстат, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Михаил Мишустин рассчитывает на их слаженную работу, чтобы в кратчайшее время можно было оценить результаты "пилота" и распространить его на другие регионы.

"В этом смысле у налоговой службы есть хорошая база, в первую очередь - возможность на этой базе создавать реестр населения со всеми соответствующими информационными ресурсами федеральных органов исполнительной власти, задействованных в решении этой задачи", - полагает премьер-министр.

Необходимо сделать так, чтобы льготы и пособия получали те, кто действительно в этом нуждается

Председатель правительства считает возможным уложиться с пилотным проектом менее чем в четыре месяца. Проходить он будет в три этапа. "Первый этап - полтора месяца: мы наполним реестр нужной информацией, - рассказал премьер. - Далее мы еще по одному месяцу заложим на два других этапа. Это время на то, чтобы в системе появились данные о предоставляемых льготах и пособиях".

По итогам будет сделан анализ всех сведений, выработаны предложения по оценке нуждаемости и построению системы адресной поддержки. "Все это нужно обсудить и сделать удобным для людей, чтобы эти идеи сделали адресную социальную помощь доступнее. Надеюсь, мы с этими задачами справимся", - сказал Мишустин.

Кстати

Пособия по материнству с 2022 года будут платить по-новому

Пособия оформят автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности. Фото: EPA

Больничные и пособия по материнству будут платить по новой схеме: с 2022 года они будут перечисляться не через работодателя, а напрямую из Фонда социального страхования. О введении такого порядка сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

В некоторых регионах система уже работает в пилотном режиме и неплохо себя зарекомендовала.

"Поэтому с 2022 года такую практику распространим на всю страну, - заявил глава кабинета министров. - Более того, перейдем на проактивный формат работы: пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности". Гражданам не нужно будет писать заявлений, а получение сведений для назначения выплат будет проходить в электронном виде. Это поможет людям сберечь время, силы и, как это часто бывало при оформлении документов, нервы, подчеркнул Мишустин.