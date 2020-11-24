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24.11.2020 22:58
Рубрика: Власть

Прививка будет добровольной

Михаил Мишустин обсудил массовое производство вакцины от коронавируса
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Столичный выпуск № 265(8319)
Возможность привиться от коронавируса должна быть у каждого человека в каждом регионе и по приемлемой цене, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин. Сама вакцинация будет исключительно добровольной.

Глава правительства собрал вчера на совещание чиновников, разработчиков и производителей, ответственных за отечественные вакцины против COVID-19. В России зарегистрированы два препарата - Центра имени Гамалеи и научного центра "Вектор". Теперь стоит вопрос об их выпуске в достаточном для массовой вакцинации населения объеме.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
РФПИ: Цена одной дозы вакцины "Спутник V" составит не более 10 долларов

- Возможность привиться от коронавируса должна быть в каждом регионе нашей страны и у каждого человека. Разумеется, прививку люди смогут сделать по желанию. Никто никого заставлять не будет, - заверил Михаил Мишустин.

Эпидемиологическая ситуация в стране остается непростой. Чем быстрее к людям поступят качественные и эффективные вакцины, тем она быстрее будет улучшаться, отметил глава правительства. Интерес к российским разработкам проявляют в других странах. "Приоритетной задачей на первом этапе, конечно, остается обеспечение наших граждан, россиян современными вакцинами", - расставил премьер-министр акценты.

Возможность привиться должна быть в каждом регионе страны. Прививку люди смогут сделать по желанию, заставлять никого не будут

Для начала массовой вакцинации в самые короткие сроки необходима четкая координация действий на всех уровнях - от разработчиков и ученых до производителей и поставщиков. По поручению председателя правительства на базе Центра имени Гамалеи создана специальная рабочая группа, которая отвечает за масштабирование производства, вырабатывает необходимые для этого решения. "Это непростая задача. Важно, чтобы отечественные производители были обеспечены всеми материалами, сырьем, реагентами", - сказал Михаил Мишустин.

- При этом, коллеги, хочу подчеркнуть: цена препарата должна оставаться на приемлемом для массовой вакцинации уровне. Президент неоднократно обращал на это внимание, - напомнил премьер.

Также требуется убедиться, что регионы, их медицинские организации готовы к приему и хранению вакцины. Каждый должен иметь соответствующее оборудование: термоконтейнеры, хладоэлементы для ее перевозки по всей цепочке - от производства до медицинских учреждений.

Между тем

Михаил Мишустин распорядился в начале декабря включить вакцины от коронавируса в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). С 1 января перечень будет расширен до 788 наименований. Туда в том числе войдут талиглюцераза альфа, окрелизумаб, симоктоког альфа и эмицизумаб, необходимые пациентам с рассеянным склерозом, гемофилией и болезнью Гоше. Цены на лекарства из перечня ЖНВЛП регулируются государством, что не позволяет искусственно завышать на них цены. Кроме того, такие препараты выдаются бесплатно льготникам.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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