Мишустин пообещал не принуждать к вакцинации от коронавируса

Прививку от коронавирусной инфекции граждане смогут сделать по желанию. "Никто никого заставлять это делать не будет", - заверил премьер-министр Михаил Мишустин. Возможность привиться должна быть в каждом регионе нашей страны и у каждого человека, подчеркнул он.
Глава правительства провел совещание с производителями вакцин от новой коронавирусной инфекции, чтобы обсудить, какие меры необходимо принять для начала массовой вакцинации населения. Ситуация с распространением COVID-19 остается непростой, и, заметил премьер, чем быстрее людям поступит качественная и эффективная вакцина, тем она быстрее будет улучшаться.
Сегодня интерес к российской вакцине проявляют многие страны мира.
"Приоритетной задачей на первом этапе остается обеспечение наших граждан современными вакцинами", - указал Мишустин производителям.