Мишустин пообещал не принуждать к вакцинации от коронавируса

Глава правительства провел совещание с производителями вакцин от новой коронавирусной инфекции, чтобы обсудить, какие меры необходимо принять для начала массовой вакцинации населения. Ситуация с распространением COVID-19 остается непростой, и, заметил премьер, чем быстрее людям поступит качественная и эффективная вакцина, тем она быстрее будет улучшаться.

Сегодня интерес к российской вакцине проявляют многие страны мира.

"Приоритетной задачей на первом этапе остается обеспечение наших граждан современными вакцинами", - указал Мишустин производителям.