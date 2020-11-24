Мишустин поручил утвердить обязательные требования к работе предприятий

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до конца ноября принять санитарно-эпидемиологические правила работы предприятий в условиях дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. В их основу лягут ранее подготовленные Роспотребнадзором рекомендации, которые теперь станут обязательными к исполнению. Об этом на последнем президиуме Координационного совета по борьбе с COVID-19 просила главный санитарный врач страны Анна Попова.

Министерство здравоохранения и Министерство финансов до 4 декабря должны рассчитать объем дополнительных средств, необходимых регионам на покупку лекарств для больных коронавирусом, которые лечатся на дому. Деньги предоставят из резервного фонда правительства.

Также Минфину поручено оценить необходимое финансирование для специальной социальной выплаты за декабрь 2020 года медицинским и другим работникам, оказывающим помощь больным коронавирусом или контактирующим с такими людьми.