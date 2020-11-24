Мишустин потребовал приемлемую цену на вакцину от коронавируса

Цена российской вакцины от коронавируса должна оставаться на приемлемом для массовой вакцинации уровне, заявил премьер-министр Михаил Мишустин ее производителям. "Также необходимо убедиться, что субъекты Российской Федерации и их медицинские организации готовы к приему и хранению вакцины. Каждый регион должен иметь соответствующее оборудование", - указал глава кабмина.

Председатель правительства собрал на совещание производителей российских вакцин, чтобы проговорить дальнейшие шаги для организации массовой вакцинации населения. Сейчас, считает он, необходимо наладить четкую координацию действий на всех уровнях: от разработчиков и ученых до производителей и поставщиков.

По поручению Мишустина на базе Центра им. Гамалеи, где разработали вакцину "Спутник V", создана специальная рабочая группа, которая отвечает за масштабирование производства, вырабатывает необходимые для этого решения. "Это непростая задача. Важно, чтобы отечественные производители были обеспечены всеми материалами, сырьем, реагентами", - сказал премьер-министр.