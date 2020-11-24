Мишустин продлил на год выплаты за помощь пациентам с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишутин установил с ноября и до конца следующего года специальные социальные выплаты для широкого круга лиц, оказывающих медицинскую помощь по диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

Речь о медицинских работниках, военнослужащих, сотрудниках ФСИН, полиции, Росгвардии, противопожарной службы, МЧС, других организаций и учреждений.

До ноября они получали ежемесячные стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Теперь размер выплат будет зависеть от количества отработанных нормативных смен.