Мишустин вручил премии правительства в области науки и техники

Премьер-министр Михаил Мишустин ожидает, что уже в середине десятилетия российское научное сообщество станет одним из самых молодых в мире.

Глава кабинета министров вручил премии правительства за 2020 год в области науки и техники. Наградами отмечены 14 научных разработок в самых разных направлениях. Это ядерные реакторные установки для атомных подводных лодок четвертого поколения "Ясень" и космические системы комплексного мониторинга чрезвычайных ситуаций. Премий удостоены разработчики национальной спутниковой группировки, которая позволяет предоставлять цифровые телекоммуникационные услуги на территории всей страны. "Благодаря вашим разработкам в сфере микрохирургии теперь можно вылечить ребенка еще до рождения и сохранить его здоровье, победить тяжелые и хронические заболевания", - обратил внимание председатель правительства на еще одну научную мысль. Исследования в области сельского хозяйства обеспечивают импортозамещение и продовольственную безопасность России. "Такие разработки востребованы сейчас не только в России, но и во всем мире. Возможности практического использования самые широкие, но особенно важно, что они применяются уже сегодня", - подчеркнул Мишустин.

Все работы, оценил их премьер, выполнены на высоком профессиональном уровне. Труднее всего в этом году было выбрать лучших среди множества достойных.

"Исследования наглядно показывают, каким огромным потенциалом обладает наша российская наука. Ее развитие и поддержка - первоочередная задача государства", - заявил председатель правительства. Именно на это направлен национальный проект "Наука", главная цель которого - добиться, чтобы в ближайшие годы Россия уверенно вошла в пятерку мировых лидеров, осуществляющих исследования и разработки в приоритетных сферах научно-технологического развития.

- Все эти успехи зависят не только от современного оборудования, центров, лабораторий и исследовательской инфраструктуры, а в первую очередь от тех, кто ведет эти уникальные исследования. От вас, ваших знаний, опыта, компетенций, преданности своему делу, - обратился Михаил Мишустин к лауреатам премии.

Сейчас, в непростой период, когда максимум сил и средств государство направляет на борьбу с коронавирусной инфекцией, от его лица премьер-министр обещает дальнейшую поддержку научно-технологической сфере, чтобы ученые имели возможность работать над перспективными проектами и планировать новые исследования. "Мы создаем условия, чтобы свой опыт, знания талантливые исследователи могли в полной мере применить именно в Российской Федерации", - сказал он. Действует система грантов для коллективов и исследователей, работа которых направлена на прорывное развитие отечественной науки и техники, осуществляется программа поддержки инноваций в рамках всех национальных и федеральных проектов, на региональном уровне и в сотрудничестве с бизнесом. В разных регионах страны формируются новые крупные научно-образовательные и исследовательские центры мирового уровня, в первую очередь там, где они особенно востребованы и могут дать импульс развитию целых территорий.

Пятью специальными премиями отмечены молодые ученые, успевшие в свои годы добиться выдающихся научных результатов. Правительство наградило в том числе за производство и прикладное исследование высокотемпературных сверхпроводников, инновационные решения для большей эффективности использования нефтепроводов, методы повышения конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности. "И это лишь некоторые труды молодых лауреатов, - отметил премьер. - Главное, что их объединяет, - все это работы нового поколения, которые учитывают реальность, философию и стандарты цифрового мира, отвечают интересам развития ключевых отраслей экономики, создают основу для решения самых сложных проблем, а значит, способствуют развитию страны и, главное, делают жизнь наших людей лучше".

В науке, подчеркнул Михаил Мишустин, особенно важен фактор преемственности, создания и сохранения научных школ, когда традиции, заложенные старшим поколением, продолжает талантливая целеустремленная молодежь. Таких людей в отечественных научных коллективах становится все больше. "Мы ожидаем, что в середине этого десятилетия наше научное сообщество станет одним из самых молодых в мире", - заявил глава кабинета министров.

- С высокообразованными, яркими людьми связано дальнейшее развитие нашей страны. Именно они создают ее потенциал и определяют перспективы - и делают это уже сегодня, - заключил председатель правительства.