МВФ рекомендовал России вернуться к повышенным пособиям по безработице

Новости

Врач Аркадий Попов стал "гражданином года" в Эстонии 20:42
Кузнецова: Жизням детей, бывших заложниками в Колпино, ничего не угрожает 20:41
Стало известно, как будут выглядеть площадки для граффити в Петербурге 20:39
В ОДКБ усовершенствуют тыловое и медицинское обеспечение 20:25
Москвич отсудил у ветклиники 300 тысяч рублей за смерть кота 20:22
Черчесов не жалеет, что не вызвал Дзюбу в сборную 20:22
Мишустин продлил на год выплаты за помощь пациентам с коронавирусом 20:14
ЦБ РФ выпустил монеты с изображением Крокодила Гены и Чебурашки 20:03
Работодателям предложат завести электронные "кадры" 20:02
Ракету "Союз" допустили к пуску с космодрома Куру 19:49
Росстат сообщил о резком росте экспорта в сентябре 19:00
Умер актер из "Осеннего марафона" Владимир Фирсов 18:37
Австралийских военных обвинили в убийстве мирных жителей в Афганистане 18:33
РПЦ просит допустить священнослужителей к больным коронавирусом 18:33
Родным погибших в ходе боевых действий военных упростят получение льгот 18:30
В Петербурге освобожденных из заложников детей отправили в больницу 18:21
Цены на нефть превысили 47 долларов впервые с 6 марта этого года 18:09
Балтфлот получил новейший высокоскоростной десантный катер 18:05
Матвиенко назвала Таджикистан естественным стратегическим партнером России 18:02
В Японии приготовили десерт и коктейль в честь кубика Рубика 17:56
Председатель МТРК "Мир" Радик Батыршин награжден премией Зворыкина 17:39
Харитонова отстранили от выступлений в Bellator по состоянию здоровья 17:33
В Петербурге возбуждено дело о захвате детей в заложники 17:33
Вакцина "Вектора" направлена в 9 клиник для выявления нежелательных реакций 17:33
В Волгограде арестован напавший на инспекторов ГИБДД водитель 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
24.11.2020 20:08
Рубрика: Экономика

МВФ рекомендовал России вернуться к повышенным пособиям по безработице

Текст: Игорь Зубков
Миссия Международного валютного фонда призвала российские власти быть готовыми принять дополнительные меры поддержки экономики в связи с ростом заболеваемости Covid-19.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Минфин перечислил 80 млрд рублей наиболее пострадавшим регионам

В частности, эксперты фонда предложили рассмотреть возврат к более высоким пособиям по безработице (антикризисные пособия в повышенном размере - 12,1 тыс. руб. - назначались до 1 октября), а также пересмотреть условия списания кредитов на сохранение занятости - сейчас они должны быть полностью списаны, если компании к 1 апреля 2021 года удастся сохранить 90% сотрудников.

"Продление отсрочек по уплате налогов для предприятий во вновь пострадавших от ограничений секторах является хорошим шагом, - говорится в заявлении миссии МВФ под руководством Жака Миньяна по итогам консультаций с российскими властями. - Тем не менее, если экономическая ситуация снова ухудшится, как прогнозируется, властям следует рассмотреть возможность дальнейшего продления отсрочек, а также обеспечить соответствие условий преобразования субсидируемых кредитов в гранты текущей экономической ситуации. Расширение круга секторов и предприятий, получающих поддержку, также может оказаться необходимым в случае введения более строгих ограничений или дальнейшего нарастания стресса в экономике. Кроме того, официальным органам следует рассмотреть вопрос о возврате к более высоким пособиям по безработице в условиях продолжающегося кризиса и до момента ощутимого восстановления уровня занятости, поскольку докризисный уровень пособий очень низок по сравнению со стоимостью жизни".

МВФ в целом положительно оценил антикризисную работу правительства и Банка России, отметив, что российская экономика вступила в кризис с прочной налогово-бюджетной основой и значительными возможностями бюджета, что позволило властям принять решительные меры для борьбы с кризисом (МВФ оценивает их стоимость в 3,5% ВВП, а с учетом и внебюджетных мер - около 4,5%). "Меры по поддержке доходов в форме более широкого предоставления социальных пособий и пособий по безработице способствовали поддержанию уровня доходов домохозяйств тогда, когда это было необходимо, - указывает миссия фонда. - Кроме того, наш анализ показывает, что меры поддержки предприятий и организаций в значительной степени ослабили давление на ликвидность и платежеспособность, ограничивая тем самым долгосрочные негативные последствия. Следует также отметить относительно высокую адресность поддержки и принятие надлежащих мер по ограничению мошенничества и злоупотреблений".

Фото: ipopba/iStock
Как миллиардеры приумножили состояние в пандемию, а остальные - его потеряли

В итоге спад ВВП во II квартале хотя и был значительным (по оценке Росстата, 8%), но не таким сильным, как в большинстве других стран G20. В III квартале экономика продемонстрировала признаки здорового восстановления, которое, однако, сейчас находится под угрозой в результате резкого роста заболеваемости коронавирусом.

МВФ ожидает, что введенные осенью ограничения окажут менее сильное воздействие, чем те, которые вводились весной. Согласно прогнозу МВФ, в этом году экономика России сократится на 4%, а в 2021 году рост составит около 2,5%, при условии, что ситуация с COVID-19 постепенно нормализуется.

Миссия фонда отметила преобладание рисков ухудшения прогноза из-за возможного повторения локдауна. "Деловая активность в ближайшие месяцы может снизиться, если потребуется введение более жестких ограничительных мер, что, в свою очередь, приведет к новым увольнениям работников и дальнейшему ухудшению финансового состояния предприятий, - говорится в заявлении. - Кроме того, перспективы омрачает геополитическая напряженность. Однако в среднесрочной перспективе поступающие в последнее время позитивные новости об эффективности вакцин снижают риск длительного кризиса на фоне отсутствия в медицине способов борьбы с ним".

Миссия фонда порекомендовала Банку России продолжить смягчение денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы, поскольку, по прогнозам фонда, инфляция в течение некоторого времени будет сохраняться ниже целевого уровня в 4%. В течение этого года Банк России уже снизил ключевую ставку на 200 б.п. до 4,25%, что является рекордно низким показателем.

Экономика Макроэкономика Международные организации МВФ

Главное сегодня

Мишустин поручил утвердить обязательные требования к работе предприятий
Госдума одобрила рост пенсий выше инфляции
Мишустин пообещал не принуждать к вакцинации от коронавируса
РФПИ: Цена одной дозы вакцины "Спутник V" составит не более 10 долларов
МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
В России могут изменить систему выплат накопительной части пенсии
Дачную амнистию могут продлить до 2026 года