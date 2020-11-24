МВФ рекомендовал России вернуться к повышенным пособиям по безработице

Миссия Международного валютного фонда призвала российские власти быть готовыми принять дополнительные меры поддержки экономики в связи с ростом заболеваемости Covid-19.

В частности, эксперты фонда предложили рассмотреть возврат к более высоким пособиям по безработице (антикризисные пособия в повышенном размере - 12,1 тыс. руб. - назначались до 1 октября), а также пересмотреть условия списания кредитов на сохранение занятости - сейчас они должны быть полностью списаны, если компании к 1 апреля 2021 года удастся сохранить 90% сотрудников.

"Продление отсрочек по уплате налогов для предприятий во вновь пострадавших от ограничений секторах является хорошим шагом, - говорится в заявлении миссии МВФ под руководством Жака Миньяна по итогам консультаций с российскими властями. - Тем не менее, если экономическая ситуация снова ухудшится, как прогнозируется, властям следует рассмотреть возможность дальнейшего продления отсрочек, а также обеспечить соответствие условий преобразования субсидируемых кредитов в гранты текущей экономической ситуации. Расширение круга секторов и предприятий, получающих поддержку, также может оказаться необходимым в случае введения более строгих ограничений или дальнейшего нарастания стресса в экономике. Кроме того, официальным органам следует рассмотреть вопрос о возврате к более высоким пособиям по безработице в условиях продолжающегося кризиса и до момента ощутимого восстановления уровня занятости, поскольку докризисный уровень пособий очень низок по сравнению со стоимостью жизни".

МВФ в целом положительно оценил антикризисную работу правительства и Банка России, отметив, что российская экономика вступила в кризис с прочной налогово-бюджетной основой и значительными возможностями бюджета, что позволило властям принять решительные меры для борьбы с кризисом (МВФ оценивает их стоимость в 3,5% ВВП, а с учетом и внебюджетных мер - около 4,5%). "Меры по поддержке доходов в форме более широкого предоставления социальных пособий и пособий по безработице способствовали поддержанию уровня доходов домохозяйств тогда, когда это было необходимо, - указывает миссия фонда. - Кроме того, наш анализ показывает, что меры поддержки предприятий и организаций в значительной степени ослабили давление на ликвидность и платежеспособность, ограничивая тем самым долгосрочные негативные последствия. Следует также отметить относительно высокую адресность поддержки и принятие надлежащих мер по ограничению мошенничества и злоупотреблений".

В итоге спад ВВП во II квартале хотя и был значительным (по оценке Росстата, 8%), но не таким сильным, как в большинстве других стран G20. В III квартале экономика продемонстрировала признаки здорового восстановления, которое, однако, сейчас находится под угрозой в результате резкого роста заболеваемости коронавирусом.

МВФ ожидает, что введенные осенью ограничения окажут менее сильное воздействие, чем те, которые вводились весной. Согласно прогнозу МВФ, в этом году экономика России сократится на 4%, а в 2021 году рост составит около 2,5%, при условии, что ситуация с COVID-19 постепенно нормализуется.

Миссия фонда отметила преобладание рисков ухудшения прогноза из-за возможного повторения локдауна. "Деловая активность в ближайшие месяцы может снизиться, если потребуется введение более жестких ограничительных мер, что, в свою очередь, приведет к новым увольнениям работников и дальнейшему ухудшению финансового состояния предприятий, - говорится в заявлении. - Кроме того, перспективы омрачает геополитическая напряженность. Однако в среднесрочной перспективе поступающие в последнее время позитивные новости об эффективности вакцин снижают риск длительного кризиса на фоне отсутствия в медицине способов борьбы с ним".

Миссия фонда порекомендовала Банку России продолжить смягчение денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы, поскольку, по прогнозам фонда, инфляция в течение некоторого времени будет сохраняться ниже целевого уровня в 4%. В течение этого года Банк России уже снизил ключевую ставку на 200 б.п. до 4,25%, что является рекордно низким показателем.