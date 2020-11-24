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24.11.2020 06:00
Рубрика: Экономика

На уплату налогов на землю, квартиру и машину осталась неделя

Текст: Роман Маркелов
До 1 декабря россияне должны заплатить имущественные налоги за 2019 год. Таким образом, на это у налогоплательщиков остается еще неделя.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

До 1 декабря гражданам нужно заплатить налоги на имущество, на землю, а также транспортный налог. Их платит огромное число людей - собственники квартир, комнат, домов, земельных участков и транспортных средств.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Физлицам все эти налоги начисляются налоговой инспекцией на основании данных об имуществе. Учитываются сведения об имуществе, кадастровой стоимости земли и строений, мощности двигателя автомобиля, периоде владения, коэффициентах, ставках, вычетах и льготах.

Суммы к оплате указаны в налоговых уведомлениях. Это не рекомендуемые, не добровольные, а обязательные платежи, которые следует платить в срок. После 1 декабря начисления становятся задолженностью, кроме того, будут начисляться пени.

Все налоговые уведомления, где содержится начисленная сумма имущественных налогов, должны были прийти плательщикам до 1 ноября. Их можно получить тремя способами - в личном кабинете (https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login) налогоплательщика (на сайте Федеральной налоговой службы или в мобильном приложении) по почте или непосредственно в налоговой инспекции.

Налоговое уведомление может быть не получено, если у плательщика есть льготы или вычеты, полностью освобождающие от налога; если общая сумма начисленных налогов меньше 100 рублей; если оно пришло в личном кабинете, но пользователь не направлял налоговикам запрос на получение уведомления именно на бумажном носителе. Если уведомление не пришло до 1 ноября, нужно обратиться или непосредственно в свою налоговую инспекцию, или известить об этом налоговиков через личный кабинет. Те же самые пути коммуникации - если, по мнению плательщика, в уведомлении содержится неактуальная или некорректная информация об объекте имущества или его владельце (в том числе о периоде владения объектом, налоговой базе, адресе).

С прошлого года к налоговым уведомлениям больше не прилагаются заполненные квитанции. Есть только реквизиты для оплаты и УИН - уникальный идентификационный номер. По УИН платить налоги можно на портале Госуслуг - через сервис "Оплата по квитанции". Также налоги можно платить через личный кабинет на сайте ФНС или в мобильном приложении (банковской картой или через системы мобильных платежей), через сервис "Заплати налоги" на сайте ФНС, а также в своем интернет-банке или лично в банковском отделении по реквизитам из уведомления. Заплатить налоги можно и за себя, и за третьих лиц.

Экономика Финансы Налоги

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