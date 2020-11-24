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24.11.2020 17:22
Рубрика: Общество

Начались исследования нановакцины от коронавируса

Текст: Ирина Невинная

Началось проведение доклинических исследований вакцины-кандидата для профилактики новой коронавирусной инфекции, основанной на применении наночастиц. Об этом сообщили сегодня в Институте стволовых клеток человека (ИСКЧ).

Фото: пресс-служба Минздрава РФ/РИА Новости
Мишустин включил вакцины от COVID-19 в перечень важных препаратов

Летом 2020 года ИСКЧ провел предварительные исследования девяти препаратов-кандидатов на животных. По итогам, для проведения доклинических и клинических исследований, дальнейшего развития и государственной регистрации была выбрана одна вакцина-кандидат. Это оригинальный иммунобиологический препарат (его назвали "КовиВакс"), который представляет собой наночастицы, имитирующие вирус SARS-CoV-2, но не являющиеся вирусом. Поэтому вакцина не способна инфицировать человека или млекопитающих и, как предполагают ее создатели, безопасна при повторной иммунизации, в том числе, людей, ранее переболевших COVID-19.

Начало клинических исследований новой вакцины запланировано на 1 квартал 2021 года. Исследователям предстоит получить данные, подтверждающие, что препарат вызывает выработку специфического иммунитета к новой коронавирусной инфекции.

"Профилактика коронавирусной инфекции и вакцинирование станет актуальной проблемой не только в течение 2021 года, а значительно дольше. На повестку дня уже ставятся вопросы о способности вакцин не только стимулировать выработку антител, но и защищать от вируса, об отдаленных последствиях и безопасности, о длительности иммунитета после вакцинации и повторном вакцинировании, - пояснил глава ИСКЧ Артур Исаев. - Однако подходы многих разработчиков вакцин от коронавируса строятся на технологиях, которые уже были у них в разработке и под рукой, и которые они развивали до эпидемии, и часто не учитывают потребности в повторном вакцинировании и потенциальных отдаленных последствиях вакцинации при повторной встрече с вирусом. Мы ранее приняли решение, что ИСКЧ использует свой собственный опыт и экспертизу в области инновационных разработок, соберет команду разработчиков и инвестирует часть собственных средств в разработку вакцины от коронавируса с возможностью использования ее для повторных вакцинаций".

Общество Здоровье Общество Наука Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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