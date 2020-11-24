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24.11.2020 20:00
Рубрика: Происшествия

Растратили по-братски

Начался процесс по делу братьев Магомедовых
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8319)
Басманный суд Москвы во вторник начал предварительные слушания по делу совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и четырех соучастников.

Братья Магомедовы были арестованы в марте 2018 года в Москве. Их обвинили в организации преступного сообщества, растрате и хищении 11 миллиардов рублей.

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Как ранее сообщили корреспонденту "РГ" в Генпрокуратуре, не позднее 2010 года братья Магомедовы создали на территории Москвы преступное сообщество. В его состав на роли руководителей структурных подразделений были привлечены доверенные лица братьев - Эльдар Нагаплов и Давид Каплан, определившие круг непосредственных участников преступной организации в количестве более 15 человек.

Как утверждает следствие, в качестве материальной базы преступного сообщества Магомедовы использовали аффилированные с ними юридические лица, входящие в состав холдинга ООО "Группа "Сумма".

С 2010 года по 2016 год членами преступной группы по заключенным с подконтрольными им компаниями государственным контрактам и договорам было похищено более 11 млрд рублей.

Расследование в отношении соучастников Магомедовых, находящихся в международном розыске, продолжается Следственным департаментом МВД России.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Кроме того, как подчеркнули в надзорном ведомстве, Генпрокуратура в интересах Российской Федерации заявила гражданский иск о взыскании с Магомедовых причиненного государству ущерба в размере более 5,8 млрд рублей.

Кроме того, на остальную сумму ущерба иски к Магомедовым заявили представители потерпевших.

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