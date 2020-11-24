Назван главный плюс самого дорогого iPhone 12

Основной широкоугольный модуль камеры флагманской версии iPhone 12 Pro Max имеет увеличенную в размерах фотографическую матрицу. Ее площадь на 47 процентов больше, чем у матрицы iPhone 12, при этом разрешение одинаковое - 12 Мп.

Об этом пишет The Verge со ссылкой на данные специалистов iFixit.

Увеличенный размер матрицы означает, что при том же разрешении она захватывает больше света при фотосъемке, и уровень цифрового шума при этом снижается за счет того, что пиксели находятся дальше друг от друга. Соответственно, растет и качество съемки, в том числе благодаря более высокой четкости (хотя у Apple в распоряжении есть множество софтверных технологий для понижения шумности и повышения четкости мобильных фотографий, включая Deep Fusion).

Систему оптической стабилизации iPhone 12 Pro Max в iFixit сравнили со стабилизаторами зеркальных камер.