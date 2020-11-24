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Назван главный плюс самого дорогого iPhone 12

Текст:   Антон Благовещенский
24.11.2020,  
19:17
Новые iPhone лучше снимают и быстрее пересылают. Фото: Apple Новые iPhone лучше снимают и быстрее пересылают. Фото: Apple
Новые iPhone лучше снимают и быстрее пересылают. Фото: Apple

Основной широкоугольный модуль камеры флагманской версии iPhone 12 Pro Max имеет увеличенную в размерах фотографическую матрицу. Ее площадь на 47 процентов больше, чем у матрицы iPhone 12, при этом разрешение одинаковое - 12 Мп.

Об этом пишет The Verge со ссылкой на данные специалистов iFixit.

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Увеличенный размер матрицы означает, что при том же разрешении она захватывает больше света при фотосъемке, и уровень цифрового шума при этом снижается за счет того, что пиксели находятся дальше друг от друга. Соответственно, растет и качество съемки, в том числе благодаря более высокой четкости (хотя у Apple в распоряжении есть множество софтверных технологий для понижения шумности и повышения четкости мобильных фотографий, включая Deep Fusion).

Систему оптической стабилизации iPhone 12 Pro Max в iFixit сравнили со стабилизаторами зеркальных камер.

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