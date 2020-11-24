Не стало руководителя программ исследования Луны академика Эрика Галимова

Умер академик Эрик Галимов. Более двадцати лет он руководил Институтом геохимии и аналитической химии имени Вернадского Российской академии наук, а затем был его научным руководителем. Ему было 84 года.

"Сегодня ушел из жизни выдающийся ученый, российский геохимик, академик Эрик Михайлович Галимов. Его всегда отличали верность жизненной позиции, принципиальность, стремление к справедливости, любовь к людям и доброжелательность. Таким он и останется в наших сердцах", - говорится на сайте Российской академии наук.

Все, кто знал и общался с Эриком Галимовым, отмечают: в нем удивительным образом сочеталась деликатность, мягкость, исключительная доброжелательность с несокрушимой принципиальностью, твердостью в отстаивании своих взглядов и принципов.

Основные труды Галимова посвящены изотопно-геохимическому изучению органического вещества и математическому моделированию эволюции осадочных бассейнов, происхождению алмазов, происхождению и химической эволюции Земли, происхождению Луны.

Эрик Михайлович заложил основы такого направления науки, как органическая геохимия изотопов. Основал научную школу "Глобальный цикл углерода: мантия - кора - океан - атмосфера". Вместе с химиками Анатолием Бучаченко, Юрием Молиным и Ренадом Сагдеевым (впоследствии они стали академиками) открыл ядерно-спиновый изотопный эффект (зарегистрирован как научное открытие в 1976 г.). На базе исследования изотопного состава алмазов большинства месторождений мира теоретически доказал и экспериментально подтвердил возможность образования алмазов в процессе кавитации (кавитационный синтез алмазов).

Галимов предложил принципиально новый метод оценки запасов нефти и газа и планирования геологоразведочных работ - на основе изотопов углерода. Принимал участие в международных проектах по глубоководному бурению и исследованию геохимических процессов осадочных пород дна Мирового океана в рамках экспедиций на американских буровых суднах.

Эрик Михайлович был инициатором и руководителем программ исследования Луны и доставки вещества со спутника Марса Фобоса. Он очень надеялся и ждал старта российского аппарата "Луна-25". Но, увы, так и не дождался.