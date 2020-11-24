Не стало руководителя программ исследования Луны академика Эрика Галимова

Новости

Врач Аркадий Попов стал "гражданином года" в Эстонии 20:42
Кузнецова: Жизням детей, бывших заложниками в Колпино, ничего не угрожает 20:41
Стало известно, как будут выглядеть площадки для граффити в Петербурге 20:39
В ОДКБ усовершенствуют тыловое и медицинское обеспечение 20:25
Москвич отсудил у ветклиники 300 тысяч рублей за смерть кота 20:22
Черчесов не жалеет, что не вызвал Дзюбу в сборную 20:22
Мишустин продлил на год выплаты за помощь пациентам с коронавирусом 20:14
ЦБ РФ выпустил монеты с изображением Крокодила Гены и Чебурашки 20:03
Работодателям предложат завести электронные "кадры" 20:02
Ракету "Союз" допустили к пуску с космодрома Куру 19:49
Росстат сообщил о резком росте экспорта в сентябре 19:00
Умер актер из "Осеннего марафона" Владимир Фирсов 18:37
Австралийских военных обвинили в убийстве мирных жителей в Афганистане 18:33
РПЦ просит допустить священнослужителей к больным коронавирусом 18:33
Родным погибших в ходе боевых действий военных упростят получение льгот 18:30
В Петербурге освобожденных из заложников детей отправили в больницу 18:21
Цены на нефть превысили 47 долларов впервые с 6 марта этого года 18:09
Балтфлот получил новейший высокоскоростной десантный катер 18:05
Матвиенко назвала Таджикистан естественным стратегическим партнером России 18:02
В Японии приготовили десерт и коктейль в честь кубика Рубика 17:56
Председатель МТРК "Мир" Радик Батыршин награжден премией Зворыкина 17:39
Харитонова отстранили от выступлений в Bellator по состоянию здоровья 17:33
В Петербурге возбуждено дело о захвате детей в заложники 17:33
Вакцина "Вектора" направлена в 9 клиник для выявления нежелательных реакций 17:33
В Волгограде арестован напавший на инспекторов ГИБДД водитель 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
24.11.2020 20:15
Рубрика: Общество

Не стало руководителя программ исследования Луны академика Эрика Галимова

Текст: Наталия Ячменникова
Умер академик Эрик Галимов. Более двадцати лет он руководил Институтом геохимии и аналитической химии имени Вернадского Российской академии наук, а затем был его научным руководителем. Ему было 84 года.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

"Сегодня ушел из жизни выдающийся ученый, российский геохимик, академик Эрик Михайлович Галимов. Его всегда отличали верность жизненной позиции, принципиальность, стремление к справедливости, любовь к людям и доброжелательность. Таким он и останется в наших сердцах", - говорится на сайте Российской академии наук.

Все, кто знал и общался с Эриком Галимовым, отмечают: в нем удивительным образом сочеталась деликатность, мягкость, исключительная доброжелательность с несокрушимой принципиальностью, твердостью в отстаивании своих взглядов и принципов.

Основные труды Галимова посвящены изотопно-геохимическому изучению органического вещества и математическому моделированию эволюции осадочных бассейнов, происхождению алмазов, происхождению и химической эволюции Земли, происхождению Луны.

Эрик Михайлович заложил основы такого направления науки, как органическая геохимия изотопов. Основал научную школу "Глобальный цикл углерода: мантия - кора - океан - атмосфера". Вместе с химиками Анатолием Бучаченко, Юрием Молиным и Ренадом Сагдеевым (впоследствии они стали академиками) открыл ядерно-спиновый изотопный эффект (зарегистрирован как научное открытие в 1976 г.). На базе исследования изотопного состава алмазов большинства месторождений мира теоретически доказал и экспериментально подтвердил возможность образования алмазов в процессе кавитации (кавитационный синтез алмазов).

Галимов предложил принципиально новый метод оценки запасов нефти и газа и планирования геологоразведочных работ - на основе изотопов углерода. Принимал участие в международных проектах по глубоководному бурению и исследованию геохимических процессов осадочных пород дна Мирового океана в рамках экспедиций на американских буровых суднах.

Эрик Михайлович был инициатором и руководителем программ исследования Луны и доставки вещества со спутника Марса Фобоса. Он очень надеялся и ждал старта российского аппарата "Луна-25". Но, увы, так и не дождался.

Общество Утраты Общество Наука Общество Космос Наука и образование РАН

Главное сегодня

Мишустин поручил утвердить обязательные требования к работе предприятий
Госдума одобрила рост пенсий выше инфляции
Мишустин пообещал не принуждать к вакцинации от коронавируса
РФПИ: Цена одной дозы вакцины "Спутник V" составит не более 10 долларов
МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
Как на наш мозг повлияло то, что мы почти перестали писать от руки
Почему нельзя после мытья рук применять антисептик