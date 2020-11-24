Своими мыслями о возможности решения государством демографических задач с "РГ - Неделей" поделился депутат Госдумы, чемпион мира по боксу и многодетный папа Николай Валуев.

Николай Валуев: Здесь много направлений, и реализация большинства из них зависит от наличия средств. Например, за счет поддержки молодой российской семьи со стороны государства. Во-первых, это, конечно, ипотека, в том числе и для многодетных семей. На уровне поручений президента уже приняты соответствующие решения, а вот по факту мы имеем фактический саботаж со стороны всего банковского сообщества России. Информация о низких процентных ставках, о которых говорится с высоких трибун, просто не соответствует действительности. А ведь это очень сильно тормозит рождаемость, потому что люди вынуждены находиться в неких рамках и заводить только одного ребенка. Причина этого - навязывание банками, мягко говоря, неподъемных кредитов. По самым скромным подсчетам, срок возврата таких кредитов может растянуться на долгие и долгие годы, что опять же не способствует рождению последующих детей.

Неужели по всей России такая печальная картина?

Николай Валуев: В регионах по мере возможностей выстраиваются свои программы, и субсидирование идет там на местном уровне. Например, в Кузбассе, где я отработал пять лет, существует программа, в соответствии с которой молодая семья на 20 лет может получить беспроцентный кредит на жилье. А вот в Брянской области существует три программы поддержки молодых и многодетных семей для приобретения жилья в ипотеку.

Хорошо, что материнский капитал исправно выплачивается по всей стране.

Николай Валуев: Да, банковский саботаж немного меркнет на этом фоне. В этом смысле можно подсластить пилюлю с точки зрения использования материнского капитала, размер которого, кстати, недавно снова был увеличен. Также на федеральном уровне четко были произведены единовременные выплаты за рождение ребенка. Кроме того, введена система выплат на второго, третьего и последующих детей, сопоставимых с размером материнского капитала. А ведь это тоже выполнение поручений президента.

Конституция России определяет семью именно как союз мужчины и женщины

Все это, конечно, очень хорошо и реально показало свою эффективность. Поэтому государство расширяет использование материнского капитала, продлило его действие до 2024 года, и, скорее всего, он будет продлеваться и дальше.

Напомню, что год назад президент перед Федеральным собранием озвучил, что государство приняло программу о материальных выплатах детям до трех лет, что и было выполнено. А еще были увеличены выплаты матерям, которые уходят в декретный отпуск по уходу за ребенком. Конечно, для демографии это очень хорошо, это просто здорово!

А вот что касается медпомощи, то в стране не все так гладко…

Николай Валуев: Вообще, в разных регионах страны очень разные ситуации. Где-то очень хорошо, где-то приемлемо, где-то плохо, а в некоторых и совсем никак. Я имею в виду медицинское сопровождение. Хотя перинатальные центры охватили все возможные регионы России, были построены и строятся новые родильные дома, но вот постройка дополнительных медицинских ФАПов была бы еще лучше для населения. Соответственно, это коснется состояния будущих рожениц. То есть везде нужен комплекс­ный подход.

Что делается у нас в стране для увеличения ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет и снижения смертности населения старше трудоспособного возраста?

Николай Валуев: Прежде всего это вопрос просвещения. Должна быть информация о питании, распорядке дня, здоровом образе жизни и т. п. Так же в соответствии с приказом минздрава РФ "Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп населения" проводятся бесплатные диспансеризации с целью раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения РФ. Ведь вопрос не в том, что все жутко выматываются на работе. Естественно, что все устают, - и на заводе, и в офисе. Человеку свойственно уставать. Но ведь многие определяют для себя, что здоровье - это крайне дорогостоящее понятие. По-моему, с этим можно согласиться лишь отчасти. Среди моих знакомых есть очень много людей, которые не являются олигархами. Они не едят так называемую органическую пищу и не имеют возможность делать, скажем, дорогостоящие уколы стволовых клеток. Но чувствуют они себя просто прекрасно и в плане здоровья дадут фору тем, кто увлекается всевозможными дорогостоящими процедурами. Здоровье - это образ жизни и образ мыслей, по сути, целая философия.

Радикальные меньшинства диктуют свои условия

В Россию проникают такие "передовые" западные веяния, как феминизм, чайлдфри, ЛГБТ-движение и т.п.

Николай Валуев: В Конституции РФ закреплено положение о семье, где она определяется именно как союз мужчины и женщины. Феминистские и прочие секс-организации выступали против этого, однако большинство россиян проголосовали за то, что семья - это союз мужчины и женщины.

Но как бороться с этой многоголовой гидрой - технологиями, которые работают на разрушение семьи?

Николай Валуев: Бороться? Понимаете, чем сильнее вы боретесь с ними, тем больше создаете некие жертвенные образы, на которые постоянно кивают представители данных сообществ. Хотя на самом деле они, конечно, не являются жертвами. Но со временем они могут становиться радикальным меньшинством, диктующим свои условия уже на уровне властных структур. Европа находится рядом, и мы ясно видим, как это происходит. И все же и в Европе нет такого анклава, где полностью победили бы однополые союзы, и в большинстве своем в европейских странах живут традиционные семьи. Правда, наш с вами разговор там вполне может подпасть под различные дискриминационные статьи уголовно-процессуального кодекса этих стран, касающиеся преследования меньшинств.

Подобное даже слушать страшно.

Николай Валуев: Не надо бояться. Просто надо твердо стоять на своих позициях, стараясь пропагандировать традиционный образ жизни. А ведь у нас, пусть и завуалированно, средства массовой информации, телевидение, различные сайты занимаются чем-то противоположным. К сожалению, это общий мировой тренд… Возможно, сначала это даже смешно, но ведь потом может быть поздно, то есть совсем не смешно.

На государственных каналах страны на огромную аудиторию в так называемый прайм-тайм постоянно идут передачи, где полощут грязное белье, сплетничают и т.п. А вот достойных передач, где бы пропагандировались традиционные человеческие ценности, как-то немного…

Николай Валуев: Те люди, которые каждый раз включают подобные передачи, сами являются невольными участниками процесса. По-моему, сначала надо убрать мусор из своей головы. Еще профессор Преображенский говорил, что разруха в головах, а не в клозетах (в нашем случае на ТВ и в интернете).

Самые главные слова

Согласны ли вы с тем, что сейчас идет процесс вымирания христианской цивилизации, а одним из аспектов этого является отказ от традиционных человеческих взаимоотношений?

Николай Валуев: Сейчас всех поедает эпоха потребления, а точнее, стиль повышенного и необоснованного потребления. Христианская, мусульманская и буддистская мораль в ее чистом исполнении входит в противоречие с моделью потребления. Соответственно, такую мораль и образ жизни пытаются уничтожать везде.

Какие главные слова, которые вы говорите вашим детям?

Николай Валуев: Это очень простые слова: "Я вас люблю". Думаю, что главнее этих слов и быть не может!

Вы являетесь многодетным папой, у вас уже трое детей. Извините за вопрос, но планируете ли еще или, как говорится, как Бог даст?

Николай Валуев: Конечно, как Бог даст, но в планах этого у меня нет. Будем ждать внуков.