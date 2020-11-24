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24.11.2020 20:08
Рубрика: Культура

Лютый зверь во мне сидит

Сергей Маковецкий в роли Грозного: между грехом страшным и страхом Божьим
Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Неделя № 266(8320)
Новая историческая драма "Грозный" выходит в эти дни на телеканале "Россия 1" (с 23 ноября в 21.20). "Грозный" - часть цикла "История любви. История России", в который вошли сериалы "София" и "Годунов". Зрители - те, что смотрели - помнят, что в финальных кадрах "Софии" юного Ивана IV венчают на царство в Успенском соборе, а "Годунов" отражает последние годы правления Грозного. Над сериалом "Грозный" работала та же съемочная группа. Режиссер-постановщик - Алексей Андрианов, получивший два "Золотых орла" за первые две части цикла. В картине занято целое актерское созвездие, а роль Ивана Грозного исполняют два артиста - Сергей Маковецкий и Александр Яценко (в молодости).

Время действия - 1571 год. Москва разорена после жестокого набега крымского хана Девлет-Гирея. Государь Иван Грозный, решив, что его царству пришел конец, начинает писать летопись своей жизни. Он вспоминает свое раннее сиротство, унижения от опекунов, друзей, которые стали врагами, и врагов, к которым он был беспощаден. Не может уйти и от воспоминаний о жене Анастасии, брак с которой был самым счастливым периодом его жизни, любовь, осветившую первые годы его царствования… Вокруг молодого Ивана IV - верные люди и мудрые советники. Он покорил Казань, создал новое войско, установил новый закон, у него родился наследник. Но скоро светлому царствованию приходит конец: наследник гибнет, за ним - любимая жена, а бывшие верные советники один за другим превращаются в предателей. Иван IV постепенно перерождается в того самого Ивана Грозного - жестокого тирана. И перемены в характере царя меняют историю. На Русь надвигаются враги - сумеет ли страна выстоять?

Прямая речь

Сергей Маковецкий:

"Главное, что отличало Иоанна Васильевича, как он говорит, "лютый зверь во мне сидит, да одолеть не могу". Он прекрасно понимал, что совершает великий грех, и ничего не мог с собой поделать, и мучился сильно. Мы старались показать этого человека, которого раздирают две абсолютные противоположности - грех страшный и страх Божий - все это вместе у него соединялось. И я его за то люблю, что в нем очень много человеческого. Ну, кто из нас, обы­вателей, не скажет себе самому: "зверь лютый во мне сидит, да одолеть не могу"? Совершил что-то нехорошее, да не знаю, как извиниться. Многим сложно себе в этом признаться, а ему нет. Другой вопрос - что он не может в себе это преодолеть. Знаете, когда человек теряет любимого первенца, а потом любимую жену, которую отравили, и ему кажется, что вокруг заговоры, измена… А у него на плечах держава. И осознание этой миссии самодержца было во главе его существования. Если он молил Бога, то говорил: "Об одном молю - чтобы Господь не сделал за мои прегрешения рабства страны моей". Вот такая у него основная молитва к Господу, не о здравии своем собственном. Я даже не претендую на то, чтобы сотворить Иоанна Васильевича. Но, может быть, хоть на какую-то йоту приближусь к пониманию, что его мучило, к масштабу этой личности".

Правда и мифы об Иване грозном

Знаете, каким тираном был...

Первые фильмы об Иване IV сняты еще до революции: осенью 1909 года на экраны вышла немая короткометражка "Смерть Иоанна Грозного", а в 1915-м - экранизация оперы Римского-Корсакова - "Царь Иван Васильевич Грозный", где главную роль сыграл сам Федор Шаляпин. Внешнее сходство актеров с образом царя уже тогда волновало публику. Но парадокс в том, что несколько веков облик Ивана Грозного был фантазией художников. До наших дней дошел только один его прижизненный портрет: гравюра на меди в формате оттиска на книге "Апостол 1564 года". Лицо на гравюре было почти неразличимым. Лишь недавно современные технологии позволили "разглядеть" лик царя.

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Царь лютовал, ввел опричнину, казнил тысячи бояр. Не контролировал приступы гнева, его подозрительность приобретала маниакальные формы. Использовал неуместные обороты в переписке с зарубежными лидерами. В письме к британской королеве Елизавете I назвал ее "пошлой девицей".

Но есть и другие факты. Всю жизнь государя кто-то травил мышьяком и ртутью (это показали исследования волос при вскрытии склепа), что, мягко говоря, не способствовало психическому здоровью. И еще: за время царствования было осуждено на казнь менее 5 тысяч бояр. За это время в Англии повесили от 50 до 75 тысяч бродяг, в остальной Европе монархи казнили и вырезали 400 тысяч своих подданных. Поэтому если наш Иван Грозный лютый тиран, то кто остальные короли и королевы - его современники?

За время правления удвоил территорию страны, провел судебную и налоговую реформы, ввел начальное образование, создал регулярную армию и погранвойска. Развивал торговлю и медицину, создал эффективные органы госуправления. С другой стороны, его опричники смело убивали своих, а от иностранных войск разбегались. Власть бояр с феодальными замашками он подорвал, но взамен страна получила деспотов-чиновников.

Фото: Телеканал "Россия"/wikipedia.org

Подготовил Игорь Елков

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