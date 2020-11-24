Новая историческая драма "Грозный" выходит в эти дни на телеканале "Россия 1" (с 23 ноября в 21.20). "Грозный" - часть цикла "История любви. История России", в который вошли сериалы "София" и "Годунов". Зрители - те, что смотрели - помнят, что в финальных кадрах "Софии" юного Ивана IV венчают на царство в Успенском соборе, а "Годунов" отражает последние годы правления Грозного. Над сериалом "Грозный" работала та же съемочная группа. Режиссер-постановщик - Алексей Андрианов, получивший два "Золотых орла" за первые две части цикла. В картине занято целое актерское созвездие, а роль Ивана Грозного исполняют два артиста - Сергей Маковецкий и Александр Яценко (в молодости).

Время действия - 1571 год. Москва разорена после жестокого набега крымского хана Девлет-Гирея. Государь Иван Грозный, решив, что его царству пришел конец, начинает писать летопись своей жизни. Он вспоминает свое раннее сиротство, унижения от опекунов, друзей, которые стали врагами, и врагов, к которым он был беспощаден. Не может уйти и от воспоминаний о жене Анастасии, брак с которой был самым счастливым периодом его жизни, любовь, осветившую первые годы его царствования… Вокруг молодого Ивана IV - верные люди и мудрые советники. Он покорил Казань, создал новое войско, установил новый закон, у него родился наследник. Но скоро светлому царствованию приходит конец: наследник гибнет, за ним - любимая жена, а бывшие верные советники один за другим превращаются в предателей. Иван IV постепенно перерождается в того самого Ивана Грозного - жестокого тирана. И перемены в характере царя меняют историю. На Русь надвигаются враги - сумеет ли страна выстоять?

Прямая речь

Сергей Маковецкий:

"Главное, что отличало Иоанна Васильевича, как он говорит, "лютый зверь во мне сидит, да одолеть не могу". Он прекрасно понимал, что совершает великий грех, и ничего не мог с собой поделать, и мучился сильно. Мы старались показать этого человека, которого раздирают две абсолютные противоположности - грех страшный и страх Божий - все это вместе у него соединялось. И я его за то люблю, что в нем очень много человеческого. Ну, кто из нас, обы­вателей, не скажет себе самому: "зверь лютый во мне сидит, да одолеть не могу"? Совершил что-то нехорошее, да не знаю, как извиниться. Многим сложно себе в этом признаться, а ему нет. Другой вопрос - что он не может в себе это преодолеть. Знаете, когда человек теряет любимого первенца, а потом любимую жену, которую отравили, и ему кажется, что вокруг заговоры, измена… А у него на плечах держава. И осознание этой миссии самодержца было во главе его существования. Если он молил Бога, то говорил: "Об одном молю - чтобы Господь не сделал за мои прегрешения рабства страны моей". Вот такая у него основная молитва к Господу, не о здравии своем собственном. Я даже не претендую на то, чтобы сотворить Иоанна Васильевича. Но, может быть, хоть на какую-то йоту приближусь к пониманию, что его мучило, к масштабу этой личности".

Правда и мифы об Иване грозном

Знаете, каким тираном был...

Первые фильмы об Иване IV сняты еще до революции: осенью 1909 года на экраны вышла немая короткометражка "Смерть Иоанна Грозного", а в 1915-м - экранизация оперы Римского-Корсакова - "Царь Иван Васильевич Грозный", где главную роль сыграл сам Федор Шаляпин. Внешнее сходство актеров с образом царя уже тогда волновало публику. Но парадокс в том, что несколько веков облик Ивана Грозного был фантазией художников. До наших дней дошел только один его прижизненный портрет: гравюра на меди в формате оттиска на книге "Апостол 1564 года". Лицо на гравюре было почти неразличимым. Лишь недавно современные технологии позволили "разглядеть" лик царя.

Царь лютовал, ввел опричнину, казнил тысячи бояр. Не контролировал приступы гнева, его подозрительность приобретала маниакальные формы. Использовал неуместные обороты в переписке с зарубежными лидерами. В письме к британской королеве Елизавете I назвал ее "пошлой девицей".

Но есть и другие факты. Всю жизнь государя кто-то травил мышьяком и ртутью (это показали исследования волос при вскрытии склепа), что, мягко говоря, не способствовало психическому здоровью. И еще: за время царствования было осуждено на казнь менее 5 тысяч бояр. За это время в Англии повесили от 50 до 75 тысяч бродяг, в остальной Европе монархи казнили и вырезали 400 тысяч своих подданных. Поэтому если наш Иван Грозный лютый тиран, то кто остальные короли и королевы - его современники?

За время правления удвоил территорию страны, провел судебную и налоговую реформы, ввел начальное образование, создал регулярную армию и погранвойска. Развивал торговлю и медицину, создал эффективные органы госуправления. С другой стороны, его опричники смело убивали своих, а от иностранных войск разбегались. Власть бояр с феодальными замашками он подорвал, но взамен страна получила деспотов-чиновников.

Фото: Телеканал "Россия"/wikipedia.org

Подготовил Игорь Елков