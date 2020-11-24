В МЧС России займутся выработкой критериев для предприятий и объектов различных категорий важности, которым необходимо иметь собственные пожарные части.

Сейчас список подобных предприятий утверждается распоряжением правительства. Но откуда берутся сами списки? Кто их формирует? И самый главный вопрос: по каким критериям идет отбор и как в этот список попадает тот или иной объект?

Вопрос непраздный, поскольку от этого может зависеть безопасность не только самого предприятия, но и людей, проживающих вокруг.

Достаточно, например, представить, к чему может привести авария на химическом или радиационном заводе. Поэтому на территории такого предприятия обязательно имеется собственное отделение федеральной противопожарной службы или собственная объектовая пожарная часть.

Но если в данном случае выбор очевиден, то как быть, скажем, с новым заводом, который формально не производит химическую продукцию, но на территории которого могут храниться опасные вещества? Новые инвесторы ведь не всегда заинтересованы в лишних расходах, могут скрывать применение на своем производстве опасных веществ.

И использовать пробелы в законодательстве, чтобы не попасть в список особо опасных объектов.

И как теперь выясняется, такие правовые дыры имеются. До сих пор не существует четко прописанных критериев, по которым тот или иной объект можно было бы в обязательном порядке включить в список особо опасных или критически важных с точки зрения противопожарной безопасности.

Этот пробел и призван устранить новый законопроект, который накануне был опубликован на сайте нормативных правовых актов (regulation.gov.ru).

Сейчас действует утвержденный правительством перечень особо опасных объектов или организаций, важных с точки зрения национальной безопасности.

Если предложенный документ будет принят, то утверждать списки как и прежде продолжит правительство.

Но вот выработкой самих критериев, по которым будет определяться, нужно ли той или иной организации иметь собственные пожарные части, займется МЧС России.

Согласно проекту этого документа именно МЧС будет определять, какие объекты промышленности и другие организации можно считать критически важными для того, чтобы их охраняли объектовые, специальные и воинские подразделения Федеральной пожарной службы МЧС России.