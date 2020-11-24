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24.11.2020 18:22
Рубрика: Общество

Обязательства школ в случае временного перехода на дистант закрепят нормативно

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения опубликовало для общественного обсуждения проект приказа, который дополняет действующий порядок применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В проекте уточняется, что образовательная организация принимает решение об использовании дистанционных образовательных технологий с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте РФ. Но при этом она исходит из принципа, что обучающиеся должны освоить образовательную программу в полном объеме.
Фото: Евгений Софронеев/ТАСС Фото: Евгений Софронеев/ТАСС
Фото: Евгений Софронеев/ТАСС

- Для сохранения защиты здоровья всех участников образовательного процесса регионами принимаются точечные меры по переводу тех или иных классов на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий, - прокомментировали документ в пресс-службе ведомства. - Для того, чтобы подобные меры не сказывались на качестве и доступности образования, министерство подготовило проекты ведомственных актов, закрепляющие и конкретизирующие обязанности школ и других образовательных организаций по отношению к педагогам и обучающимся в условиях применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в связи с текущей эпидемиологической обстановкой.

Минпросвещения обсуждает формат учебы во втором полугодии

Первый документ устанавливает, что организации, осуществляющие образовательную деятельность, принимают решение о применении электронного обучения или дистанционных образовательных технологий строго с учетом эпидемиологической обстановки на территории их нахождения.

- Таким образом, данные изменения не предписывают прерогативы обучения с элементами дистанта над очным. Регламентируют эти процессы только как развитие всех возможностей и, прежде всего, доступности образовательной системы в любых условиях. При этом такое решение не должно негативно сказываться на качестве и полноте предоставляемых образовательных услуг, - подчеркнули в пресс-службе минпросвещения. - Школа также обязана обеспечить соответствующую информационно-коммуникационную среду, которая позволит осуществлять полноценный образовательный процесс.

Второй документ касается организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы. Он предусматривает те же изменения, а также устанавливает, что изменение формы, стоимости, срока обучения, связанных с применением дистанционных образовательных технологий, должны происходить только по согласованию с родителями или детьми, а также отражаться в договоре об обучении.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Напомним, сейчас, по официальным данным, более 275 тысяч учеников переведены на дистанционное обучение, закрыта на карантин из-за COVID-19 31 школа. При этом во многих школах дистанционное обучение применяется лишь для некоторых классов, вводятся смешанные формы. Например, классы разбиваются на параллели: один класс ходит в четные дни, другой - в нечетные или отдельные темы изучаются дистанционно.

Как ранее рассказал первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко, сейчас ведомство обсуждает с регионами форматы работы второго полугодия 2020/2021 учебного года с учетом того, что субъекты уже вводили дополнительные каникулы. "Как мы понимаем, учебные часы, учебные недели, учебные дни в соответствии с программой должны быть выполнены", - подчеркнул Дмитрий Глушко.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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