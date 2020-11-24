От туристов, въезжающих в США, потребуют внести залог в 15 тысяч долларов

Администрация Дональда Трампа в понедельник выпустила новую временную инструкцию, в которой от туристов и деловых путешественников из двух десятков стран, большинство из которых находятся в Африке, теперь потребуется внести залог в размере 15 тысяч долларов США для посещения Соединенных Штатов.

Госдепартамент США заявил, что временное правило, которое вступит в силу 24 декабря и будет действовать до 24 июня, нацелено на страны, граждане которых имеют более высокий процент просрочки визы B-2 для туристов и визы B-1 для деловых путешественников. Этим критериям соответствуют 24 страны, в том числе 15 африканских. Хотя в этих странах было больше всего просроченных виз, они отправили в Соединенные Штаты относительно мало путешественников.

Администрация Трампа заявила, что шестимесячная пилотная программа направлена на проверку возможности сбора таких средств и послужит дипломатическим сдерживающим фактором для просрочки виз, сообщает Reuters. Новое правило, в частности, затрагивает граждан Демократической Республики Конго, Либерии, Судана, Чада, Анголы, Бурунди, Джибути и Эритреи. Кроме того, залог будут обязаны внести граждане Афганистана, Бутана, Ирана, Сирии, Лаоса и Йемена.

Почти все страны, представленные в списке, входят в разряд беднейших государств мира, граждане которых априори не смогут внести подобную, астрономическую, для них сумму. А это значит, что Соединенные Штаты, по сути, перекрывают им въезд в страну. К слову, исторически сложилось так, что американским консульским работникам не рекомендуется требовать от путешественников, въезжающих в Соединенные Штаты, внесения залога. Напомним, что Дональд Трамп сделал ограничение иммиграции центральной частью своего четырехлетнего срока полномочий.