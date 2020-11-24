Озвучены характеристики смартфона Motorola Nio

Motorola готовит новый флагманский смартфон. Как уточняет портал Technik News название гаджета - Motorola Nio. Анонс устройства ожидается до конца года.

Характеристики смартфона уже известны. Motorola Nio будет работать на Qualcomm Snapdragon 865 (подобно Motorola Edge+), получит от 8 до 12 Гб оперативной и от 128 до 256 Гб встроенной памяти.

Размер дисплея пока неизвестен, но зато есть данные, что его разрешение Full HD + (1080 × 2520 пикселей) и частота 90 Гц.

Гаджет получит тройную камеру с датчиками OmniVision. Основной - на 64 Мп с широкоугольным объективом, плюс к этому будет 16-Мп сверхширокоугольная камера. Фронтальная камера сдвоенная, на 16 Мп и 8 Мп.

Устройство будет поддерживать работу двух SIM-карт. Предполагается, что смартфон получит поддержку Android 11.

Выпустить новый гаджет на рынок Motorola планирует в первом квартале 2021 года.