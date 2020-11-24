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24.11.2020 17:18
Рубрика: В мире

Парламент Литвы утвердил Ингриду Шимоните премьером страны

Текст: Юрий Сизов

Узок круг этих людей, утверждал один легальный марксист относительно кадрового потенциала революционной оппозиции, утверждая при этом, что "страшно далеки они от народа". Нехватку потенциальных профессионалов подтверждает и голосование и в литовском парламенте, который утвердил 24 ноября кандидатуру 46-летней Ингриды Шимоните на должность премьер-министра Литвы, информирует национальное радио и телевидение.

На выборах в Литве лидируют оппозиционные консерваторы

Как уже сообщалось, еще десять дней назад президент Литвы Гитанас Науседа принял после парламентских выборов сложение полномочий правительства во главе с Саулюсом Сквернялисом.

Правда, констатируют обозреватели, свое согласие на избрание Шимоните подтвердили лишь 62 члена сейма, против проголосовали 10 депутатов, а еще 41 их коллеги предпочли воздержаться. В то же время, ее кандидатуру поддержали все участвовавшие в заседании консерваторы и члены фракции Партии свободы, а также пять представителей смешанной группы членов национального парламента.

Дело в том, что в парламенте этой прибалтийской республики решение об утверждении кандидатуры премьера принимается простым большинством голосов от участвовавших в голосовании.

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У нового премьера, по оценке аналитиков, хватило самообладания, чтобы не только поблагодарить парламентариев за комплименты, но и признать критику оппозиции в свой адрес. Более того. она дала понять, что будет нести личную ответственность за всех предложенных ею претендентов в министры. "Мы в коалиции договорились, что если на кого-то из кабинета упадет тень и он решит не уходить в отставку, то, в соответствии с такой логикой, уйти придется мне самой. Я готова взять на себя эту ответственность", - заверила она народных избранников.

Кандидатура беспартийной Ингриды Шимоните, которая восемь лет назад занимала кресло министром финансов в правительстве консерватора Андрюса Кубилюса, была предложена правоцентристской коалицией, в которую и либералы, и Партия свободы.

Новый глава кабинета министров, уточняют местные новостные порталы, - по образованию экономист - владеет русским, английским, польским и шведским языками, а в качестве увлечения ссылается на свою домашнюю библиотеку.

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