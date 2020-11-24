Парламент Литвы утвердил Ингриду Шимоните премьером страны

Узок круг этих людей, утверждал один легальный марксист относительно кадрового потенциала революционной оппозиции, утверждая при этом, что "страшно далеки они от народа". Нехватку потенциальных профессионалов подтверждает и голосование и в литовском парламенте, который утвердил 24 ноября кандидатуру 46-летней Ингриды Шимоните на должность премьер-министра Литвы, информирует национальное радио и телевидение.

Как уже сообщалось, еще десять дней назад президент Литвы Гитанас Науседа принял после парламентских выборов сложение полномочий правительства во главе с Саулюсом Сквернялисом.

Правда, констатируют обозреватели, свое согласие на избрание Шимоните подтвердили лишь 62 члена сейма, против проголосовали 10 депутатов, а еще 41 их коллеги предпочли воздержаться. В то же время, ее кандидатуру поддержали все участвовавшие в заседании консерваторы и члены фракции Партии свободы, а также пять представителей смешанной группы членов национального парламента.

Дело в том, что в парламенте этой прибалтийской республики решение об утверждении кандидатуры премьера принимается простым большинством голосов от участвовавших в голосовании.

У нового премьера, по оценке аналитиков, хватило самообладания, чтобы не только поблагодарить парламентариев за комплименты, но и признать критику оппозиции в свой адрес. Более того. она дала понять, что будет нести личную ответственность за всех предложенных ею претендентов в министры. "Мы в коалиции договорились, что если на кого-то из кабинета упадет тень и он решит не уходить в отставку, то, в соответствии с такой логикой, уйти придется мне самой. Я готова взять на себя эту ответственность", - заверила она народных избранников.

Кандидатура беспартийной Ингриды Шимоните, которая восемь лет назад занимала кресло министром финансов в правительстве консерватора Андрюса Кубилюса, была предложена правоцентристской коалицией, в которую и либералы, и Партия свободы.

Новый глава кабинета министров, уточняют местные новостные порталы, - по образованию экономист - владеет русским, английским, польским и шведским языками, а в качестве увлечения ссылается на свою домашнюю библиотеку.