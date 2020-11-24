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24.11.2020 14:05
Рубрика: Происшествия

Патрушев: Число кибератак на информационные ресурсы увеличилось в 1,6 раза

Текст: Иван Егоров
На фоне обострения международной обстановки существенно возросла интенсивность действий иностранных технических разведок против России.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил во время совещания по вопросам нацбезопасности в Крыму.

Патрушев: В этом году в Крыму было предотвращено четыре теракта

"Анализ угроз безопасности в отношении объектов критической информационной инфраструктуры России показывает, что спецслужбы иностранных государств, в первую очередь США и Украины, ведут постоянную работу, направленную на определение наличия уязвимостей информационной инфраструктуры на территории Крымского полуострова", - заявил Патрушев. По его словам, цель этой работы - получить несанкционированный доступ к охраняемым ресурсам и оказать на неё негативное воздействие.

Наряду с этим, по данным секретаря Совбеза, отмечается ежегодный рост активности хакерского сообщества, предпринимающего попытки несанкционированного доступа к информационным ресурсам органов госвласти и организаций с целью их блокировки, получения возможности доступа к охраняемым банкам данных и скрытому управлению информационными системами.

Одновременно актуальным остается вопрос использования уязвимостей применяемого в государственных органах и организациях программного обеспечения в разведывательных целях. Как подчеркнул секретарь СБ РФ, более 30 процентов выявленных уязвимостей может быть использовано дистанционно для проведения компьютерных атак на информационную инфраструктуру.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев рассказал о новых угрозах

Так, в этом году в стране количество компьютерных атак на российские информационные ресурсы увеличилось в 1,6 раза. При этом, результаты работы государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак показывают, что на территории Крыма основные компьютерные инциденты связаны с внедрением вредоносного программного обеспечения.

Это, по словам Николая Патрушева, становится возможным вследствие невыполнения в полной мере субъектами критической информационной инфраструктуры требований по защите информации, а также из-за использования органами власти и местного самоуправления зарубежных систем видеоконференции.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Власть Безопасность Спецслужбы Президент Совет Безопасности Хакерские атаки

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