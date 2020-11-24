Первые данные переписи населения станут известны в начале июля

Отложенная из-за пандемии на 2021 год "Всероссийская перепись населения-2020" уже началась: первые 13,4 тысячи человек переписаны в Тыве и Томской области. Основной этап запланирован на апрель 2021 года, а завершение - на 30 июня. Об этом сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Благодаря использованию цифровых технологий и оснащению переписчиков планшетами для сбора ответов вместо бумажных листов скорость обработки собранных данных значительно возрастет. Самые первые итоги - данные по численности населения - станут известны уже через несколько дней после завершения работы переписчиков в труднодоступных и удаленных районах - в самом начале июля. Затем к 1 октября Росстат планирует опубликовать уже более подробные данные.

"Перепись населения - 2020" - уникальная, такой никогда не было и не будет, - сказал глава Росстата Павел Малков. - Это последняя традиционная и одновременно - первая цифровая перепись. Будут использованы большие данные операторов мобильной связи, задействован портал госуслуг, переписчики будут вносить данные в планшеты, хотя традиционные бумажные переписные листы тоже останутся. Следующая перепись пройдет по иным, еще никому неизвестным правилам". В Росстате надеются, что большая часть из 100 млн пользователей портала госуслуг воспользуются возможностью самостоятельно заполнить анкету на себя и свою семью. Это удобно: можно сделать с любого гаджета, из любого места, в любое время с 1 по 25 апреля 2021 года. Для самостоятельного заполнения анкет будут предоставлены компьютеры, установленные в МФЦ.

"Домой к тем, кто принял участие в электронной переписи, наши сотрудники все равно придут, - предупредил Павел Смелов. - Но только для того, чтобы подтвердить факт заполнения листа и уточнить, внесены ли данные обо всех проживающих. Бывают анекдотичные ситуации, когда, например, теща не хочет упоминать зятя. Чтобы такие сюжеты не повлияли на результаты переписи, и проводится контрольный обход".

В Росстате заверили, что переписчики никого не спросят о величине дохода - только о его источнике. Возможные ответы: работа по найму, пенсия и т.п. Не потребуется и предъявлять никаких документов: вся информация вносится только со слов опрашиваемых. Кроме того, все данные будут надежно обезличены. Даже анкеты, заполненные на портале Госуслуг, будут сохраняться так, чтобы не было никакой связи между представленными в ней сведениями и аккаунтом пользователя.

"Предусмотрена система контроля двойной подачи информации, - сказал Павел Смелов. - Она будет нужна, если несколько членов семьи по отдельности приняли участие в переписи, другой вариант: солдат-срочник может оказаться учтенным и по месту жительства родителей, и по месту службы. Однако у нас есть алгоритм, чтобы выявить такие ситуации и отсеять их".

Большинству россиян предстоит ответить на 33 вопроса: 23 будут касаться самого человека (пол, дата рождения, состояние в браке, национальность, образование и так далее) и 10 - жилищных условий (тип жилища, общая площадь, число комнат, водоснабжение, отопление и т.п.).

Домой к тем, кто не захочет сам рассказать о себе на госуслугах, придут переписчики Росстата. В большинстве своем, это будут студенты. За свои труды они получат зарплату в 18 тысяч рублей в месяц. Каждый из них будет оснащен планшетом. Это произведенный в России девайс, работающий на ОС "Аврора" - так сделано для большей безопасности данных, объяснил Смелов. Вес устройства - 700 грамм, к нему прилагается дополнительная внешняя батарея и стилус, позволяющий работать в перчатках. Вес снаряжения будет заметно ниже, чем традиционная сумка переписчика, забитая бумажными листами. Планшет будет фиксировать геометки, которые смогут использовать и для контроля работы самого переписчика, и для привязки собранных данных в точке на карте. Но, как заверили в Росстате, возможность с помощью геометок пробраться к каким-либо личным данным будет исключена.

Росстат совместно с Минздравом и Роспотребнадзором готовит правила медицинской безопасности для участников переписи. Пока речь идет о перчатках, масках, санитайзерах. В ведомстве уверены, что все необходимые меры профилактики будут соблюдены. Если же с переписчиком во время работы произойдет какое-либо ЧП, расходы по лечению покроет страховка, оформленная одним из крупных российских банков.

Информацию о тех, кто уклонится от участия в переписи, Росстат предполагает взять из административных данных. В ходе подготовки к следующей переписи населения, возможно, будут предусмотрены изменения в правила ведения административных реестров, допустил Павел Малков. Но пока что они могут быть использованы лишь как вспомогательные источники.