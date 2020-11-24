Песков: Путин не может быть добровольцем в вакцинации от COVID-19

В Кремле пояснили, почему президент России еще не сделал прививку от коронавируса - он не может использовать несертифицированную вакцину. Владимир Путин как глава государства не может быть добровольцем и участвовать в вакцинации от COVID-19 до окончания испытаний.

"У нас же не началась еще широкая вакцинация. И в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участия в вакцинировании", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент не может же несертифицированную вакцину использовать", - заметил представитель Кремля. - Сейчас закончатся уже все процедуры и потом, если он посчитает необходимым, он сообщит об этом".