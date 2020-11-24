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Текст:   Марина Трубилина 
18:16 24.11.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8319)

Кто в съеме хозяин

Платежи по ипотеке приблизились к арендной плате за квартиру

Платежи по ипотеке из-за снижения ставок приблизились к арендной плате за съемную квартиру. Это подталкивает арендаторов к мысли обзавестись собственным жильем. Однако их массового ухода в покупатели жилья пока не наблюдается, отмечают эксперты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Стандартная "однушка" в новом жилом комплексе комфорт-класса в Москве сейчас стоит около 7,5 млн рублей, говорит главный эксперт аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. Если взять кредит по программе ипотеки с господдержкой под 6,5%, то при взносе в 20% и 30-летнем сроке погашения ежемесячный платеж составит около 35 тысяч рублей. Это дешевле, чем арендовать типовую "однушку" по средней цене в 39 тысяч рублей. Однако при таких расчетах обычно не учитывается нюансов: необходимо где-то жить до сдачи дома в эксплуатацию, нужно вложиться в ремонт, мебель и бытовую технику. При покупке жилья на вторичном рынке на аренду и ремонт тратиться не придется, но ставки и платеж будут выше. При стоимости квартиры около 8 млн рублей и ставке в 8% годовых придется ежемесячно вносить около 45 тысяч рублей. Кстати, средний срок погашения ипотеки - около 8-9 лет, отмечает Попов. При таком графике платеж за новостройку составит около 70 тысяч рублей, за "вторичную" квартиру - 95 тысяч.

Фото: iStock
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"В других регионах цены другие, но соотношения между экономической целесообразностью покупки или аренды кардинально не отличаются", - сообщает Попов. Разница составляет несколько тысяч рублей в ту или другую сторону. Так, в Санкт-Петербурге, по данным портала "Мир квартир", средняя цена квадратного метра в новостройке в октябре составляла около 141 тысячи рублей. За 40-метровую квартиру при этом придется платить около 29 тысяч, аренда же стоит в среднем 22 тысячи рублей. Во Владивостоке расчетные платежи по ипотеке превышают аренду примерно на 5 тысяч рублей, в Екатеринбурге ипотека на тысячу дешевле аренды. В Кирове арендовать жилье можно в среднем за 7362 рубля в месяц, покупка обойдется в 9468 рублей ежемесячно.

Есть психологический момент: раз ставки по ипотеке снизились с 14% до 6,5% - значит, надо покупать, говорит руководитель департамента агентства "Азбука Жилья" Ярослав Дарусенков, но резкого перехода арендаторов в покупатели пока не наблюдается. Не все готовы взять обязательства на много лет вперед, особенно сейчас.

У ипотеки есть весомый "плюс" - покупатель получает собственную квартиру

Разрыв между арендой и ипотекой будет увеличиваться, считает основатель сервиса Realiste Алексей Гальцев. Цены на новостройки поднялись, арендные ставки будут снижаться из-за уменьшения доходов населения. Это может разочаровать покупателей-инвесторов (около 20% воспользовавшихся льготной ипотекой). "Раньше инвестор покупал квартиру за 9 млн руб и сдавал ее по 45 тысяч, что давало 6% в год. Теперь эта же квартира стоит 10 млн рублей, а аренда упала - сдать можно за 40-45 тысяч, доходность на уровне 4,8%", - считает Гальцев.

В Москве в октябре зарегистрировано наибольшее за все годы количество ипотек - более 12 тысяч договоров, сообщает региональное управление Росреестра. Это на 15% больше рекордного декабря прошлого года.

Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Марина Трубилина

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