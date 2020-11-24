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24.11.2020 20:06
Рубрика: Общество

Море только снится

Чайки живут по графику человека
Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8319)
Конечно, чайки не так умны, как вороны, но, выбирая время для кормежки, они продемонстрировали недюжинные для этой птицы способности. Их выявили британские ученые из Бристольского университета, прикрепив к чайкам датчики отслеживания местоположения.
Даже чайки уже готовы сменить морскую стихию на городскую стабильность. Фото: iStock Даже чайки уже готовы сменить морскую стихию на городскую стабильность. Фото: iStock
Даже чайки уже готовы сменить морскую стихию на городскую стабильность. Фото: iStock

Оказалось, что птицы прилетали к школе на кормежку точно к началу первой перемены, когда ученики обычно перекусывают. Получив паек, чайки улетали по свои делам, но возвращались к школе уже в обеденный перерыв. Вторую точку пропитания - центр сбора отходов - они посещали только в будние дни. Причем именно в те часы, когда он был открыт. При этом в выходные, когда ни школы, ни свалки не работают, чайки с электронными метками прилетали редко.

Фото: Архив центра "Мата-мата"
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Ученых особенно поразило, с какой точностью птицы оказывались у каждого из источников пищи - школы и на свалки. Не исключено, что они составляли в уме расписание приемов пищи и строго ему следовали. Таким образом, чайки адаптируют свои пищевые привычки и поведение, чтобы получить максимальную выгоду от человеческого распорядка дня.

И хотя большинство чаек пока по-прежнему предпочитает дикую среду обитания, может статься, что внешние факторы, и в первую очередь потеря кормовой базы и среды обитания, рано или поздно заставят их окончательно переселиться в города. А самые продвинутые из них уже начали адаптироваться, став горожанками.

Исследование опубликовано в издании Ibis.

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