Новости

Врач Аркадий Попов стал "гражданином года" в Эстонии 20:42
Кузнецова: Жизням детей, бывших заложниками в Колпино, ничего не угрожает 20:41
Стало известно, как будут выглядеть площадки для граффити в Петербурге 20:39
В ОДКБ усовершенствуют тыловое и медицинское обеспечение 20:25
Москвич отсудил у ветклиники 300 тысяч рублей за смерть кота 20:22
Черчесов не жалеет, что не вызвал Дзюбу в сборную 20:22
Мишустин продлил на год выплаты за помощь пациентам с коронавирусом 20:14
ЦБ РФ выпустил монеты с изображением Крокодила Гены и Чебурашки 20:03
Работодателям предложат завести электронные "кадры" 20:02
Ракету "Союз" допустили к пуску с космодрома Куру 19:49
Росстат сообщил о резком росте экспорта в сентябре 19:00
Умер актер из "Осеннего марафона" Владимир Фирсов 18:37
Австралийских военных обвинили в убийстве мирных жителей в Афганистане 18:33
РПЦ просит допустить священнослужителей к больным коронавирусом 18:33
Родным погибших в ходе боевых действий военных упростят получение льгот 18:30
В Петербурге освобожденных из заложников детей отправили в больницу 18:21
Цены на нефть превысили 47 долларов впервые с 6 марта этого года 18:09
Балтфлот получил новейший высокоскоростной десантный катер 18:05
Матвиенко назвала Таджикистан естественным стратегическим партнером России 18:02
В Японии приготовили десерт и коктейль в честь кубика Рубика 17:56
Председатель МТРК "Мир" Радик Батыршин награжден премией Зворыкина 17:39
Харитонова отстранили от выступлений в Bellator по состоянию здоровья 17:33
В Петербурге возбуждено дело о захвате детей в заложники 17:33
Вакцина "Вектора" направлена в 9 клиник для выявления нежелательных реакций 17:33
В Волгограде арестован напавший на инспекторов ГИБДД водитель 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
24.11.2020 19:44
Рубрика: Экономика

Испытание расстоянием

Лифтеры и сантехники подтвердят квалификацию онлайн
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8319)
Свидетельство о сдаче экзамена по специальности может заменить диплом о среднем профессиональном образовании, а пройти такое испытание теперь можно онлайн. Пока, правда, только теоретическую часть, рассказала "РГ" первый заместитель гендиректора Национального агентства развития квалификаций (НАРК) Юлия Смирнова.

"Свидетельство о прохождении независимой оценки квалификации работодатели принимают наравне или вместе с дипломами о среднем профессиональном образовании, - сообщила Юлия Смирнова. - Более того, обслуживать, например, лифты без такого свидетельства уже нельзя. Сейчас готовится нормативная база, чтобы расширить перечень и сделать это испытание обязательным для других специальностей: строителей, сотрудников жилищно-коммунального хозяйства, даже мастеров клининга - всех тех, где элементарная ошибка может привести к гибели или травме работника или ответственности перед третьими лицами".

Фото: iStock
Аналитики назвали самые престижные профессии в России

Проведение практических экзаменов во многих регионах приостановлена из-за пандемии коронавируса. Сдать их можно будет позже, когда ситуация с COVID-19 нормализуется, в одном из множества центров независимой оценки квалификации, добавила Юлия Смирнова.

Юридическую полноценность свидетельства о сдаче профессионального экзамена подтвердили и в минтруде. По мнению ведомства, его обладатели с опытом работы смогут подтвердить актуальность своих знаний и умений, а те, кто только выходит на рынок труда, - качество образования и уровень полученных компетенций.

"У соискателей не всегда есть возможность пройти независимую оценку квалификации по месту жительства, поэтому необходимо обеспечить территориальную доступность, для этого нужны новые подходы и масштабное внедрение цифровых технологий, - пояснили в минтруде. - Дистанционные экзамены проводятся по 24 профессиональным квалификациям в сферах строительства, ЖКХ, агропромышленного комплекса, индустрии красоты и управления персоналом".

"По нашим оценкам, от 50 до 70% трудоспособного населения нуждаются в таких экзаменах, - добавила Юлия Смирнова. - Вряд ли потребуется оценка для философов или лингвистов, но для более прикладных занятий она позволит точно понять, готов ли человек безопасно и качественно выполнять ту или иную работу".

Испытание может стать обязательным для строителей, сотрудников ЖКХ и мастеров клининга

Стоимость прохождения теоретической части экзамена составляет 500 рублей, студенты и другие категории людей могут сдать ее бесплатно.

Новым способом прохождения теоретической части профэкзамена за первый месяц воспользовались 60 человек, уточнила Юлия Смирнова. Чуть более половины подтвердили свою подготовку и допущены до практической части. Еще 40 соискателей сдадут экзамен в ближайшее время.

"На портале "Работа в России" у соискателей появилась возможность указывать данные о прохождении экзаменов по квалификации, - добавили в пресс-службе минтруда. - В 2021 году планируется для тех квалификаций, для которых это возможно, перевести в онлайн-формат и практическую часть профэкзамена".

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд Рынок труда

Главное сегодня

Мишустин поручил утвердить обязательные требования к работе предприятий
Госдума одобрила рост пенсий выше инфляции
Мишустин пообещал не принуждать к вакцинации от коронавируса
РФПИ: Цена одной дозы вакцины "Спутник V" составит не более 10 долларов
МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
В России могут изменить систему выплат накопительной части пенсии
Дачную амнистию могут продлить до 2026 года