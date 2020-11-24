"Свидетельство о прохождении независимой оценки квалификации работодатели принимают наравне или вместе с дипломами о среднем профессиональном образовании, - сообщила Юлия Смирнова. - Более того, обслуживать, например, лифты без такого свидетельства уже нельзя. Сейчас готовится нормативная база, чтобы расширить перечень и сделать это испытание обязательным для других специальностей: строителей, сотрудников жилищно-коммунального хозяйства, даже мастеров клининга - всех тех, где элементарная ошибка может привести к гибели или травме работника или ответственности перед третьими лицами".

Проведение практических экзаменов во многих регионах приостановлена из-за пандемии коронавируса. Сдать их можно будет позже, когда ситуация с COVID-19 нормализуется, в одном из множества центров независимой оценки квалификации, добавила Юлия Смирнова.

Юридическую полноценность свидетельства о сдаче профессионального экзамена подтвердили и в минтруде. По мнению ведомства, его обладатели с опытом работы смогут подтвердить актуальность своих знаний и умений, а те, кто только выходит на рынок труда, - качество образования и уровень полученных компетенций.

"У соискателей не всегда есть возможность пройти независимую оценку квалификации по месту жительства, поэтому необходимо обеспечить территориальную доступность, для этого нужны новые подходы и масштабное внедрение цифровых технологий, - пояснили в минтруде. - Дистанционные экзамены проводятся по 24 профессиональным квалификациям в сферах строительства, ЖКХ, агропромышленного комплекса, индустрии красоты и управления персоналом".

"По нашим оценкам, от 50 до 70% трудоспособного населения нуждаются в таких экзаменах, - добавила Юлия Смирнова. - Вряд ли потребуется оценка для философов или лингвистов, но для более прикладных занятий она позволит точно понять, готов ли человек безопасно и качественно выполнять ту или иную работу".

Испытание может стать обязательным для строителей, сотрудников ЖКХ и мастеров клининга

Стоимость прохождения теоретической части экзамена составляет 500 рублей, студенты и другие категории людей могут сдать ее бесплатно.

Новым способом прохождения теоретической части профэкзамена за первый месяц воспользовались 60 человек, уточнила Юлия Смирнова. Чуть более половины подтвердили свою подготовку и допущены до практической части. Еще 40 соискателей сдадут экзамен в ближайшее время.

"На портале "Работа в России" у соискателей появилась возможность указывать данные о прохождении экзаменов по квалификации, - добавили в пресс-службе минтруда. - В 2021 году планируется для тех квалификаций, для которых это возможно, перевести в онлайн-формат и практическую часть профэкзамена".