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24.11.2020 14:41
Рубрика: Общество

Попова: Человек с иммунитетом к COVID-19 может быть носителем вируса

Текст: Ольга Игнатова
Человек, переболевший коронавирусом и получивший иммунитет к нему, все равно может заражать окружающих. Об этом на пресс-конференции рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Этот вирус РНКовый. То есть в его основе лежит РНК. К таким же вирусам относится, например, вирус герпеса. Иммунитет не стерильный. Это значит, что вирус может жить в организме человека - на слизистых. Человек при этом не заболевает, так как у него есть иммунитет. Но сам этот человек может быть источником инфекции для других людей", - отметила Попова.

Фото: ТАСС
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Попова также подчеркнула, что ни одна вакцина в мире не защитит человека от встречи с возбудителем болезни и заражения. "Вакцина не защищает от проникновения инфекции. Это касается и гриппа. Но она защищает от тяжелого течения болезни и смерти. Для этого делается вакцина. Это - не скафандр", - подчеркнула глава Роспотребнадзора. Она добавила, что, если смотреть на опыт вакцинации от других возбудителей, порядка 2,5-3 процентов из числа переболевших - привиты. "Вакцина не изолирует от гриппа. Но сейчас практически нет погибших и тяжелых больных среди вакцинированных от гриппа", - сообщила Анна Попова.

Также глава ведомства рассказала, что достоверного подтверждения случаев повторного заражения коронавирусом в России нет. Хотя в мире отмечены уже 24 случая повторного заражения коронавирусом.

По словам Поповой, массовая вакцинация может начаться совсем скоро. "Прививаться надо обязательно. Лучше сделать прививку, чем переболеть", - говорит Попова. Она также отметила, что в одной семье родственников можно прививать разными вакцинами в зависимости от индивидуальных особенностей организма.

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