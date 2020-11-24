Существенный спад заболеваемости коронавирусом может произойти ближе к весне. Поэтому до наступления теплого времени года нужно будет сохранять и все наработанные меры профилактики. Об этом заявила на пресс-конференции глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Это новая нормальность, мы сегодня в ней живем. И будем так жить еще какое-то время. Хорошо, если меньше, чем до теплой весны. Но, скорее всего, нам придется соблюдать все профилактические меры именно до теплой весны", - подчеркнула глава ведомства. Попова считает, что коронавирус будет возвращаться каждый год, становясь особенно активным в холодное время года.

Она отметила, что сезонная активность вируса уже четко выражена. "В холодный период в Северном полушарии он был в Европе, в холодный период для Южного полушария он был в Южном полушарии. Это характеристика респираторных вирусов с выраженной сезонностью", - пояснила главный санитарный врач страны. При этом глава Роспотребнадзора выразила надежду, что коронавирус "встроится" в ряд заболеваний, которые активны до середины зимы, а затем уступают место гриппу, которым завершается эпидсезон. "Вместе с тем острые респираторные вирусы хозяйничают, как правило, весь холодный период года. Поэтому до весны говорить о том, что он совсем куда-то уйдет, нельзя", - отметила она.

По словам главы Роспотребнадзора, определенные элементы стабилизации ситуации с коронавирусом в России уже есть, однако если ослабить меры профилактики, снова начнется стремительный рост заболевших. Глава ведомства советует россиянам провести приближающийся Новый год и январские каникулы дома. Даже в те страны, которые уже открыты для посещения, она летать не советует. Потому что любой вид транспорта - это массовое скопление людей. И риск заражения повышается. К тому же в разных странах правительства принимают разные меры сдерживания инфекции. Можно попасть под карантинные мероприятия и вовремя не вернуться из поездки, как было весной с тысячами россиян.

Попова отметила, что иммунный ответ возникает в организме при каждой встрече с коронавирусом, а полученные антитела не исчезают полностью. "Каждая встреча с вирусом оставляет иммунный ответ, это бесспорные данные", - подчеркнула она. И одна из важнейших функций человеческого иммунитета - запоминать эту встречу, чтобы в следующий раз быстро уничтожить возбудитель заболевания.

При этом после того как человек переболел, в его организме действительно уменьшается количество антител. "При кори, при дифтерите, при паратифе, при любой инфекции есть пик антител, но потом он снижается", - подчеркнула Попова. А вот человек, переболевший коронавирусом и получивший иммунитет к нему, все равно может заражать окружающих. "Иммунитет не стерильный. Это значит, что вирус может жить в организме человека - на слизистых. Человек при этом не заболевает, так как у него есть иммунитет. Но сам этот человек может быть источником инфекции для других людей", - отметила Попова.

Если ослабить меры профилактики коронавируса, начнется стремительный рост заболеваемости

Попова подчеркнула, что ни одна вакцина в мире не защитит человека от встречи с возбудителем болезни и заражения. "Вакцина не защищает от проникновения инфекции. Это касается и гриппа. Но она защищает от тяжелого течения болезни и смерти", - подчеркнула глава Роспотребнадзора. Она добавила, что если смотреть на опыт вакцинации от других возбудителей, то порядка 2,5-3% из числа переболевших - привиты. "Вакцина не изолирует от гриппа. Но сейчас практически нет погибших и тяжелых больных среди вакцинированных от гриппа", - сообщила Попова. И добавила, что нет никаких оснований сомневаться в разработанных в России вакцинах против коронавируса. Ведь российская вакцинология имеет очень хорошую историю и вакцины признаются во всем мире.

О том, что между Россией и Евросоюзом ускорился процесс обмена информацией по "Спутник V", вчера же на пресс-брифинге рассказал директор регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Он отметил, что в ВОЗ заинтересованы в российской вакцине от коронавируса, разработанной центром Гамалеи. Скоро ВОЗ приступит к процессу оценки кандидатуры вакцины.