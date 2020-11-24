Председатель МТРК "Мир" Радик Батыршин награжден премией Зворыкина

Церемония награждения прошла в первый день работы Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей. Заслуги и достижения Радика Батыршина были отмечены в номинации "За личный вклад в развитие телевидения, радиовещания и связанных с ними технологий".

За время руководства Радика Батыршина небольшая компания стала крупным медиахолдингом.

Премия имени Владимира Зворыкина учреждена в 2013 году. Награда присуждается за выдающиеся заслуги в области развития технологий и инженерных решений, которые позволили в существенной мере повлиять на запись, передачу/прием телесигнала, за оригинальные решения и разработки, которые привели к значительным улучшениям в производстве и воспроизведении аудио- и видеоконтента ежегодно.