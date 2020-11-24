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24.11.2020 12:46
Рубрика: Власть

Президентский проект о Госсовете прошел второе чтение

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который закрепляет статус и принципы формирования Госсовета РФ. Инициатива на эту тему была предложена Владимиром Путиным для закрепления в законодательстве новых норм Основного Закона страны. На заседании стало известно, как решения Госсовета будут воплощаться в жизнь.
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Как подчеркнул полпред президента в Госдуме Гарри Минх, Госсовет станет органом "конституционного уровня, который обеспечивает доведение различных точек зрения до главы государства и помогает ему реализовывать его конституционные полномочия". Ранее Госсовет был совещательным органом, и повышение его статуса прямо вытекает из новых норм Конституции.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Госдума: Новый статус Госсовета позволит стать ему объединяющим звеном

Новый документ не наделяет совет правом законодательной инициативы, однако в своем решении он сможет указать на необходимость внесения изменений в законодательство. Если Госсовет предлагает проработать конкретный вопрос в компетенции правительства, то кабмин будет его рассматривать и вносить в Госдуму, объяснил на пленарном заседании глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Если вопросы будут в сфере безопасности, внешней политики - то тогда проекты, скорее всего, будет вносить президент, добавил парламентарий. Могут быть и особо актуальные темы, которые потребуют оперативной реакции, отметил он. "В таком случае Госсовет напрямую обратится в Госдуму - с тем, чтобы мы рассмотрели тот или иной вопрос", - заявил Крашенинников.

В целом вердикты Госсовета будут носить "достаточно серьезный юридический характер", резюмировал он.

В законопроекте говорится, что совет участвует в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики РФ. Обновленный статус совета предполагает, что он сможет объединить все уровни власти, углубить проработку тех или иных вопросов, подчеркнул Крашенинников.

"Есть очень важные полномочия, связанные с разрешением разногласий внутри органов публичной власти", - добавил глава комитета. Например, бывают случаи, когда власти региона в чем-то не согласны с органами местного самоуправления, и наоборот. В целом же с помощью Госсовета "можно будет более оперативно реагировать на нужды населения", считает глава комитета.

Крашенинников: Госсовет не будет иметь права законодательной инициативы

Документ также уточняет порядок формирования совета. Этот орган возглавляет президент, а в его состав входят премьер-министр, спикеры палат парламента, руководитель администрации президента РФ и главы регионов. При этом в него не могут быть включены те, у кого есть иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, а также счета, деньги и ценности в банках за пределами России.

Нововведения дают огромные возможности, прежде всего, для коммуникаций с губернаторами, считает спикер ГД Вячеслав Володин. "В рамках Госсовета они будут обсуждать важные для страны вопросы под руководством президента. И, конечно, значимость органа вырастает. Для страны с федеративным устройством это очень важно", - подчеркнул он. Госсовет, по оценке Володина, станет той структурой, которая "в будущем должна обеспечить развитие государства и защитить от вызовов".

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