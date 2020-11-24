Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном работу миротворцев в Карабахе

Два дня подряд президент России общался по телефону на тему Нагорного Карабаха. Вчера и сегодня Владимир Путин провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Лидеры подробно обсудили итоги поездки в Ереван и Баку российской межведомственной делегации и ход выполнения положений трехстороннего заявления. "Рассмотрены модальности работы российских миротворцев в районе Нагорного Карабаха и дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению", - сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе разговоров также были затронуты вопросы экономического взаимодействия и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе.