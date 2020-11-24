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24.11.2020 17:16
Рубрика: Власть

Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном работу миротворцев в Карабахе

Текст: Кира Латухина

Два дня подряд президент России общался по телефону на тему Нагорного Карабаха. Вчера и сегодня Владимир Путин провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Лидеры подробно обсудили итоги поездки в Ереван и Баку российской межведомственной делегации и ход выполнения положений трехстороннего заявления. "Рассмотрены модальности работы российских миротворцев в районе Нагорного Карабаха и дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению", - сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе разговоров также были затронуты вопросы экономического взаимодействия и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Проблема Нагорного Карабаха

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