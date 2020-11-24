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24.11.2020 15:27
Рубрика: Власть

Путин отметил стабилизацию обстановки в Карабахе

Текст: Кира Латухина
Обстановка в Нагорном Карабахе в целом стабилизировалась, заявил президент России на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств в Кремле. Владимир Путин призвал международные организации принять участие в оказании помощи жителям пострадавших районов и в восстановлении инфраструктуры.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Рос­сия в последнее время пред­принимает ряд немалых усилий в качестве посредника в урегулировании одного из застарелых конфликтов, заявил Путин. "Мы предприняли энергичные усилия, чтобы остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, повлекшие гибель тысяч граждан дружественных нам Азербайджана и Армении", - сказал он. "При этом мы следовали ключевым договоренностям, достигнутым в Минской группе ОБСЕ, в частности, между ее сопредседателями - Россией, США и Фран­цией", - добавил президент.

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И главное, чего уда­лось добиться, - это оста­новить кровопролитие, за­фик­сиро­вать в трехсто­роннем заяв­лении установле­ние перемирия, констатировал президент. Российские миротворцы ведут контроль за соблюдением режима прекращения огня, обеспечивают безопасность мирных граждан, сопро­вождают возвращающихся беженцев и гуманитарные грузы. "Обстанов­ка в целом стабилизи­руется", - оценил Путин.

Начинает работу россий­ский Центр гума­нитарного реагирования, который будет помогать жителям постра­давших райо­нов, восстанавливать инф­ра­структуру, формировать условия для нормальной, мирной жиз­ни. "Рассчи­тываем на весомое участие в этих усилиях профильных международных организаций", - сказал президент. Все это создает предпосылки для долго­срочного и полноформатного урегулиро­ва­ния застарелого конфликта на справедливой ос­нове и в интересах азербайджан­ского и армянского народов, заключил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Проблема Нагорного Карабаха

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