Путин отметил стабилизацию обстановки в Карабахе

Россия в последнее время предпринимает ряд немалых усилий в качестве посредника в урегулировании одного из застарелых конфликтов, заявил Путин. "Мы предприняли энергичные усилия, чтобы остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, повлекшие гибель тысяч граждан дружественных нам Азербайджана и Армении", - сказал он. "При этом мы следовали ключевым договоренностям, достигнутым в Минской группе ОБСЕ, в частности, между ее сопредседателями - Россией, США и Францией", - добавил президент.
И главное, чего удалось добиться, - это остановить кровопролитие, зафиксировать в трехстороннем заявлении установление перемирия, констатировал президент. Российские миротворцы ведут контроль за соблюдением режима прекращения огня, обеспечивают безопасность мирных граждан, сопровождают возвращающихся беженцев и гуманитарные грузы. "Обстановка в целом стабилизируется", - оценил Путин.
Начинает работу российский Центр гуманитарного реагирования, который будет помогать жителям пострадавших районов, восстанавливать инфраструктуру, формировать условия для нормальной, мирной жизни. "Рассчитываем на весомое участие в этих усилиях профильных международных организаций", - сказал президент. Все это создает предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе и в интересах азербайджанского и армянского народов, заключил он.