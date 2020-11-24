Медлить в борьбе с коронавирусом недопустимо, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Президент потребовал закрыть проблему, связанную с дозвоном до медучреждений и нехваткой машин "скорой помощи", обещал доплаты студентам-медикам и потребовал, чтобы во всех регионах для пациентов с COVID был обеспечен доступ к бесплатным лекарствам. А губернаторов предостерег от "благостных отчетов" по ситуации на местах.

"Не надо пытаться приукрашивать ситуацию"

По словам президента, ситуация с коронавирусом в России остается непростой, но управляемой. При этом в отдельных регионах обстановка сложная, заметил Путин. Количество новых случаев выявления болезни растет, как и число тяжелых осложнений. И самое тревожное - повышается уровень смертности.

Относительно низкие показатели заболеваемости в других регионах не должны успокаивать. "Напротив, это может вызывать вопросы к качеству диагностики и своевременному выявлению болезни, к организации амбулаторного наблюдения и эффективности лечения на дому", - считает президент. Он попросил и правительство, и глав регионов сфокусировать на этом самое пристальное внимание.

Путин напомнил губернаторам про широкие полномочия для реализации мер по борьбе с эпидемией. "И эту личную ответственность за принятые, надеюсь, принятые вовремя решения - или, к сожалению, не принятые иногда, эту личную ответственность никто не снимал", - сказал он. "И конечно, ни в коем случае не надо пытаться приукрашивать ситуацию, это абсолютно недопустимо, делать вид, что все нормально. Благостные отчеты, замалчивания никому не нужны ни здесь, в центре, ни на местах", - объяснил президент.

"На нужды медиков - реагировать без проволочек"

После прозвучавшего на совещании доклада ОНФ о фактах, когда в ряде регионов есть дефицит лекарств в аптеках, что людям приходится подолгу ждать врача или "скорой помощи", а вместо госпитализации больных в тяжелом состоянии оставляют дома, Путин отреагировал жестко. Задача глав регионов и их команд - "в ежечасном режиме оперативно решать возникающие проблемы". Нужно постоянно держать в поле зрения все направления борьбы с эпидемией, а также ключевые вопросы работы учреждений здравоохранения, указал он.

"Причем это касается и лечения больных с коронавирусной инфекцией, и плановой медицинской помощи людям с хроническими заболеваниями. Повторю: если есть сбои - прошу реагировать незамедлительно и срочно исправлять ситуацию", - заявил президент.

Нужно не только закупить лекарства, но и довести их до нуждающихся

Медики делают все возможное и даже невозможное, рискуют собой, чтобы помочь людям. "И недопустимо, когда их колоссальные усилия, тяжелейший труд обесцениваются из-за управленческой безалаберности, неумения на местах работать четко и слаженно, чтобы обеспечить их всем необходимым. Без проволочек нужно реагировать на нужды медицинских работников", - распорядился Путин.

Повышенная нагрузка на медиков растет, и доплаты должны быть сохранены. По просьбе медицинского сообщества с ноября введен новый формат: выплата исходя из количества смен, когда работник участвовал в помощи по диагностике и лечению больных коронавирусом. Путин попросил правительство и регионы отнестись к внедрению механизма крайне ответственно.

Надо поощрять и студентов, которые не трудоустроены в поликлиниках и больницах, но участвуют в оказании помощи больным. Президент предложил: студенты вузов, ординаторы, аспиранты по медицинским специальностям должны получить право на ежемесячные доплаты в размере 10 тыс. рублей до конца текущего года, а студенты медучилищ - 7 тысяч рублей.

"В ряде случаев нужные лекарства просто отсутствуют на складах"

"Сейчас, как и всегда, важен честный и откровенный разговор с гражданами, который исключает слухи и всякие домыслы. Надо разъяснять суть принимаемых решений, объяснять людям, как защитить себя, своих близких, как и где получить своевременную помощь или консультацию специалистов", - указал Путин. "Особенно это важно для людей, которые проходят лечение на дому, амбулаторно. Нельзя допускать, чтобы они оставались один на один со своей болезнью", - заметил он.

Правительство направило регионам 5 млрд рублей на бесплатные лекарства тем, кто лечится на дому. Президент назвал непозволительным медленное использование этих средств и поручил кабмину проанализировать по каждому региону, если надо - направить допресурсы туда, где средств не хватает в связи с ростом числа пациентов, получающих лечение на дому.

"В ряде случаев нужные лекарства просто отсутствуют на складах", - продолжил Путин. Задача правительства - предпринять меры, которые позволят предприятиям оперативно нарастить выпуск. Важно, чтобы препараты дошли до тех, кто в них нуждается, чтобы больные получили их быстро, бесплатно, сразу после диагноза, обозначил Путин.

"Пациентами не надо управлять, их надо лечить"

"Нужно рационально распределять нагрузку на лаборатории, на установки компьютерной томографии, добиться, в конце концов, удобного, комфортного для людей приема в медицинских учреждениях", - также заявил президент. "Сейчас недопустимы любая медлительность и нерасторопность. Четкость, оперативность и эффективность в поддержке людей, их защите - вот ключевой критерий работы всех уровней власти", - подчеркнул он.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что с октября суточный показатель заболеваемости в среднем по стране увеличился в 2,5 раза. "Ситуация с коечным фондом по-прежнему в ряде регионов напряженная", - сказала она. Занят 81% коек.

Комментируя доклад главы минздрава, что не хватает 2,7 тысячи машин "скорой помощи", Путин поручил не ждать января, а продумать организацию ускоренной поставки такой техники.

48 часов составляет норматив проведения тестирования на коронавирус. Президент сказал, что это долго, и указал стремиться к тому, чтобы максимально сократить этот срок

"Пациентами не надо управлять, их надо лечить", - так президент отреагировал на канцелярскую формулировку "система управления пациентами", которую в своем докладе использовал Михаил Мурашко. Президент призвал правильно расставлять акценты: "Надо управлять коечным фондом, системой лекарственного обеспечения, системами связи, надо обеспечить своевременное тестирование и так далее. А пациентов надо лечить".

Тем временем

Фото: kremlin.ru

Президент наградил ветерана войны за благодеяние

Ветеран Великой Отечественной войны из Петербурга Зинаида Корнева помогает семьям врачей, погибших от коронавируса. В их пользу уже собрано более 4,5 миллиона рублей. Указом президента России Зинаида Антоновна награждена знаком отличия "За благодеяние".

Идею 98-летней петербурженке подсказали дети и внуки - показали ролик британского ветерана Тома Мура, который объявил сбор средств в помощь Национальной службе здравоохранения Британии. Мур пообещал в обмен на пожертвования сто раз обойти на ходунках свой сад до своего 100-летнего дня рождения. Корнева тоже ходит плохо, поэтому она решила рассказывать о войне.

- Первое обращение к Тому Муру мы записали своими силами, - рассказал корреспонденту "РГ" муж правнучки Зинаиды Корневой Дмитрий Панов. - Первая цель была собрать 300 тысяч рублей, потому что в конце апреля было всего 10 погибших. Мы собрали их за сутки.

Потом пришлось привлекать друзей и волонтеров. Они отслеживали появление новых имен на Стене памяти, искали контакты семей, организовывали выплаты - по 30 тысяч рублей. Дочь и внучка Зинаиды Антоновны - врачи, да и сама она не раз нуждалась в медицинской помощи. Говорит: "Я знаю их работу и снаружи, и изнутри".

Том Мур и Зинаида Корнева в мае смогли пообщаться друг с другом в режиме телемоста. Оба говорят о событиях сегодняшних дней как о сражении, сравнивают со своим боевым опытом. На YouTube-канале "Истории Зинаиды" уже два десятка ее рассказов о войне. Все они войдут в новую книгу, в которой речь идет и о героях того времени, и о подвигах сегодняшнего дня. Планируется, что она выйдет из печати до конца года и станет еще одной частью благотворительного проекта. Сейчас новая цель бабушки Зинаиды - шесть миллионов рублей.

Мария Голубкова, Санкт-Петербург