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24.11.2020 19:15
Рубрика: Власть

Грамота миру

Владимир Путин призвал зарубежных лидеров к объединению усилий во время пандемии
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8319)
Несмотря на пандемию, во вторник в Кремле состоялась церемония вручения президенту верительных грамот. В ней приняли участие двадцать послов иностранных государств. В своем выступлении российский лидер призвал мир объединить усилия перед лицом беспрецедентного вызова пандемии.
В Александровский зал Кремля пришли дипломаты из двадцати иностранных государств. Владимир Путин в своей речи дал оценку основным тенденциям в международных делах. Фото: Михаил Метцель/ТАСС В Александровский зал Кремля пришли дипломаты из двадцати иностранных государств. Владимир Путин в своей речи дал оценку основным тенденциям в международных делах. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
В Александровский зал Кремля пришли дипломаты из двадцати иностранных государств. Владимир Путин в своей речи дал оценку основным тенденциям в международных делах. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В Александровский зал пришли дипломаты из КНДР, Руанды, Пакистана, Литвы, Шри-Ланки, Перу, Малайзии, Исландии, Финляндии, ОАЭ, Люксембурга, Черногории, Кубы, Бельгии, Саудовской Аравии, Гамбии, Святого Престола, Центрально-Африканской Республики, Израиля и Суверенного Мальтийского ордена.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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Церемония прошла впервые с начала пандемии. Владимир Путин выступил с большой речью, где дал оценку основным тенденциям в международных делах. "Несмотря на известные и необходимые в данной ситуации ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, мы посчитали все-таки важным провести это мероприятие как обычно в Кремле. И я лично хотел вас поздравить", - пояснил он. Президент заверил, что все конструктивные начинания и инициативы послов получат поддержку и содействие.

"Нынешний год для всех нас оказался весьма трудным и непредсказуемым. Мир столкнулся с эпидемией коронавируса... Это потребовало принятия экстраординарных мер и в России, и во всех ваших государствах", - констатировал Путин. Перед лицом такого беспрецедентного вызова у международного сообщества нет альтернативы, кроме объединения усилий, убежден он. "Ведь во главе угла стоит базовая ценность - жизнь и здоровье наших граждан", - заметил Путин.

Президент напомнил, что в России уже применяется первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V", зарегистрирована вторая - "ЭпиВакКорона", на подходе третья. "Теперь главное - наладить массовое производство у нас в России и приступить к массовой вакцинации", - заявил он и заметил, что с рядом зарубежных партнеров уже прорабатываются вопросы организации производства вакцин на местах.

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Пандемия обострила проблемы в мировой экономике, торговле, социальной сфере, в области экологии, но никуда не ушли и старые угрозы - международный терроризм, наркоторговля, оргпреступность. "Под сильнейшим давлением находится вся система международной безопасности, стратегической стабильности и контроля над вооружениями", - констатировал Путин, подчеркнув, что искать адекватные решения этих проблем можно лишь при равноправном участии всех членов мирового сообщества на базе общепризнанных норм международного права, при координирующей, центральной роли ООН.

Под сильнейшим давлением находится вся система международной безопасности, стратегической стабильности и контроля над вооружениями

Сейчас особенно востребован дух союзничества, настрой на честное взаимодействие партнеров, как 75 лет назад, когда были заложены основы послевоенного миропорядка. Путин уверен, что несмотря на все трудности, нужно устранять разногласия, продвигать объединяющую международную повестку. Ранее Москва предложила провести саммит "пятерки" Совбеза ООН - стран, несущих особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в мире. "Надеемся, что саммит состоится, причем в очном формате, как только позволит эпидемиологическая обстановка", - сказал президент.

Фото: ТАСС/ youtube.com
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Россия предпринимает немалые усилия в качестве посредника в урегулировании одного из застарелых конфликтов, заметил Путин. Речь о Нагорном Карабахе. "При этом мы следовали ключевым договоренностям, достигнутым в Минской группе ОБСЕ", - сказал он. Главное - удалось остановить кровопролитие, зафиксировать в трехстороннем заявлении установление перемирия. Российские миротворцы ведут контроль за соблюдением режима прекращения огня, обеспечивают безопасность мирных граждан, сопровождают возвращающихся беженцев и гуманитарные грузы. "Обстановка в целом стабилизируется", - оценил Путин. Начинает работу российский Центр гуманитарного реагирования, который займется помощью жителям пострадавших районов, восстановлением инфраструктуры, формированием условий для мирной жизни. "Рассчитываем на весомое участие в этих усилиях профильных международных организаций", - сказал президент. Все это создает предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта.

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