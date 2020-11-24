Путин рассказал Эрдогану о российских миротворцах в Карабахе

Президент Турции позвонил российскому лидеру обсудить обстановку в Нагорном Карабахе. Речь в разговоре также шла о координации усилий по вакцинам от коронавируса.

Главы государств в деталях поговорили о ходе реализации договоренностей, зафиксированных в заявлении президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении.

Владимир Путин рассказал о деятельности российских миротворцев, эффективно обеспечивающих поддержание режима прекращения огня и безопасность мирных граждан. "Подчеркнута также приоритетность решения неотложных гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев, восстановлением инфраструктуры, сохранением религиозных и культурных объектов", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры обменялись мнениями о работе по созданию Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта. И Владимир Путин, и Реджеп Тайип Эрдоган отметили необходимость последовательного и полного выполнения решений, направленных на обеспечение стабильности и налаживание мирной жизни в регионе.

Кроме того, президенты рассмотрели вопросы двусторонних отношений с акцентом на важность активизации торгово-экономических связей и выразили настрой на взаимодействие в сфере борьбы с пандемией. Приоритетная задача - координация усилий по разработке, производству и применению вакцин.