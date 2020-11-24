Путин встретился с новыми послами иностранных государств

Несмотря на пандемию, в Кремле состоялась торжественная церемония вручения президенту верительных грамот. Всего в ней приняли участие двадцать послов иностранных государств.

В Александровский зал Большого Кремлевского дворца пришли дипломаты из КНДР, Руанды, Пакистана, Литвы, Шри-Ланки, Перу, Малайзии, Исландии, Финляндии, ОАЭ, Люксембурга, Черногории, Кубы, Бельгии, Саудовской Аравии, Гамбии, Святого Престола, Центральноафриканской Республики, Израиля и Суверенного Мальтийского ордена.

Церемония прошла впервые с начала пандемии коронавируса. В прошлый раз она была в феврале. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков с утра сообщил, что церемония будет с учетом новых эпидемиологических реалий и с соблюдением мер эпидбезопасности как для главы государства, так и для послов. Главы дипмиссий были без масок и перчаток, стояли рядом друг с другом. При этом сотрудники кремлевской администрации и службы безопасности были в средствах индивидуальной защиты.

Владимир Путин выступил с большой речью, где дал оценку основным тенденциям в международных делах. "Несмотря на известные и необходимые в данной ситуации ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, мы посчитали все же важным провести это мероприятие как обычно, в Кремле. И я лично хотел вас поздравить с началом официальной вашей работы, вашей дипломатической миссии в России", - подчеркнул он.

Президент заверил, что все конструктивные начинания и инициативы послов будут всегда получать поддержку и содействие со стороны государственных органов, а также деловых кругов и общественности России.