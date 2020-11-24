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24.11.2020 15:19
Рубрика: Власть

Путин заявил о планах провести саммит "пятерки" СБ ООН в очном формате

Текст: Кира Латухина

Саммит стран "ядерной пятерки" пройдет в очном формате, когда ситуация с коронавирусом это позволит, заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

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Путин убежден, что, несмотря на все трудности, разногласия нужно энергично устранять, идти вперед, продвигать объединяющую международную повестку.

"Именно этим мы руководствовались, выступив с инициативой проведения саммита постоянных членов Совета безопасности ООН, то есть стран, несущих особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в мире", - подчеркнул глава государства.

"Надеемся, что саммит состоится, причем в очном формате, как только позволит эпидемиологическая обстановка", - отметил он.

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