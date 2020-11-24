Путин заявил о планах провести саммит "пятерки" СБ ООН в очном формате

Саммит стран "ядерной пятерки" пройдет в очном формате, когда ситуация с коронавирусом это позволит, заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Путин убежден, что, несмотря на все трудности, разногласия нужно энергично устранять, идти вперед, продвигать объединяющую международную повестку.

"Именно этим мы руководствовались, выступив с инициативой проведения саммита постоянных членов Совета безопасности ООН, то есть стран, несущих особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в мире", - подчеркнул глава государства.

"Надеемся, что саммит состоится, причем в очном формате, как только позволит эпидемиологическая обстановка", - отметил он.