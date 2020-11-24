Работодателям предложат завести электронные "кадры"

Эксперимент по ведению организациями электронного кадрового документооборота на портале "Работа в России" продлится до 1 апреля следующего года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на конференции партии "Единая Россия" во вторник 24 ноября. Он отметил, что сегодня для участия в нем откликнулись более 178 работодателей с общей штатной численностью работников 2 млн человек.

"Мы планируем приступить к эксперименту сразу после новогодних праздников для того, чтобы к 1 апреля уже сформировать первые законодательные инициативы", - сказал он.

Предполагается, что в течение этого периода работодатели - участники эксперимента - откажутся от кадровых документов на бумажных носителях в пользу электронных. Ранее, некоторые из них уже опробовали новый сервис по электронному кадровому документообороту на портале "Работа в России", который с 1 июля заработал в пилотном режиме. После этого они внесли свои предложения для усовершенствования системы, в том числе - по шаблонам типовых документов или работе сервиса "Конструктор трудового договора". Он позволяет работодателю для каждого конкретного случая создавать юридически грамотный электронный документ, необходимые соглашения к нему. Конструктор также самостоятельно проверит любой документ на соответствие требованиям трудового кодекса.

По словам Котякова, необходимость цифровизации кадрового документооборота диктует дистанционная занятость, которая сегодня приобретает межрегиональный формат. Сегодня удаленно работают 3,7 млн россиян.