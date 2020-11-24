Что делать, если ребенок проглотил магнит, батарейку или монету

Это случается всегда неожиданно. Порой даже у идеального родителя, который сто процентов времени проводит с ребенком, не работает и не готовит обед. Сотни детей каждый год попадают в больницы после того, как проглотят что-то несъедобное: игральные кости, детали от мелких игрушек... В московских и подмосковных больницах, например, оказывались ребята, которые случайно "съели" магниты, монеты и даже батарейки. И во всех случаях требуется срочная помощь.

За малышом нужен глаз да глаз. А то с этими киндер-сюрпризами и миньонами приключения будут обеспечены. Если у ребенка внезапно заболел живот, то лучше сразу же обратиться к врачам. Фото: Getty Images

Тайна копейки

В нашей семье такое тоже было - дочка случайно проглотила рыбную кость, которую по невнимательности не вынули из запеченного филе. Вначале все было нормально, но потом ребенок начал жаловаться на кость в горле. Никакой кости видно не было даже в свете смартфонного фонаря. Может, шутит? Да вроде бы нет. Решили проконсультироваться в московской "неотложке". И там сообщили, что направят бригаду, так как это может быть опасно. Приехавшие медики также не смогли сразу разглядеть кость и повезли в одну из городских больниц. И уже там опытный лор разглядел искомую колючку в миндалине и довольно быстро вытащил. В той же больнице встретили еще несколько родителей с той же проблемой.

Детвора - народ любознательный и пытливый. А иногда еще и "таящий секретики". Таков, например, 59-летний (!) житель Зеленограда, которого к врачам привела "забытая" в носу монета. Ее он из любопытства засунул в нос еще в шестилетнем возрасте, а сказать родителям побоялся. Ну засунул и засунул - ничего не беспокоило. За годы невинная шалость забылась. А тут месяц назад мужчина заметил, что стало как-то тяжело дышать носом. Поначалу не обратил особого внимания, а когда стало хуже - все-таки обратился к городскую клинику. Врачи сначала подумали, что все это из-за искривленной носовой перегородки. Направили пациента на популярное ныне КТ - и обнаружили какой-то посторонний "кругляш", рассказывает оториноларинголог больницы имени Кончаловского Татьяна Михайлова. Только тогда пациент вспомнил свою тайну из далекого детства. Компьютерное исследование показало, что копеечка за последние советские и постперестроечные годы основательно укрепилась в носу. Как говорят зеленоградские врачи, вокруг нее сформировался "каменистый конгломерат". Его пришлось извлекать под наркозом. За полтора часа, что длилась эндоскопическая операция, удалось не только вытащить нумизматический раритет, но и провести коррекцию носовой перегородки. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений. "В пятницу мы его прооперировали, а в понедельник уже выписали, - с шутливым облегчением вспоминает любопытный случай оториноларинголог Елена Непряхина. - Пациент, видимо, настолько устал от давних проблем с дыханием, что, несмотря на наши рекомендации, поторопился удалить тампоны из носовых ходов. А ведь их необходимо сохранять после вмешательства в течение двух суток. Эти тампоны, как каркас, удерживают конструкцию, которую мы собираем после операции. Мамы строгой на него нет". Шутки шутками, но эта копейка могла трансформироваться в миллион проблем. Вполне могли возникнуть черепные и гнойные осложнения. Обошлось...

Просто блеск!

Но все же основной поток пациентов с "инородными телами" - это ребята от года до трех лет, отмечают в хирургическом отделении МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского. Каждый год здесь в клинике проводят более сотни операций по извлечению самых разных предметов. Да и во многие другие подмосковные больницы каждый месяц попадают по пять - семь ребятишек, которые во время игры что-то хотели попробовать и случайно проглотили. Врачебная практика показывает, что непоседы могут "съесть" практически все что угодно. "Характер инородных тел может быть абсолютно разным - начиная от мелких составляющих игрушек и заканчивая различными брелоками и украшениями, блеск которых может заинтересовать ребенка, - сообщили в пресс-службе подмосковного министерства здравоохранения со ссылкой на сотрудников МОНИКИ. - Самые распространенные варианты - это монеты и дисковидные батарейки, которые обычно присутствуют в развивающих и интерактивных игрушках".

В Мытищинской горбольнице до сих пор помнят семью, которая привезла в диагностическое отделение полуторагодовалого малыша. Взрослые заподозрили, что сын проглотил монету. Рентген довольно четко "разглядел" двухрублевый кругляш. Решили проводить эндоскопическую операцию. И тут обнаружилось, что в желудке малыша есть и другая монета. Судя по ее внешнему виду, она лежала там давно. Бригада хирургов быстро извлекла монеты. Внутренние органы не повреждены, жизнь малыша спасена. А в Коломенской горбольнице хирург Дмитрий Матюшенко с коллегами извлек из желудка трехлетнего пациента случайно проглоченный пластиковый кристалл. "Нам приходилось извлекать из желудочно-кишечного тракта фрагменты игрушек, монеты, металлические шарики, - вспоминает Дмитрий Матюшенко. - Больше всего осложнений возникает, если дети глотают магниты. Несколько сцепленных между собой магнитов способны повредить внутренние органы ребенка. Нам доводилось извлекать несколько штук, которые склеились внутри и вызвали перфорацию тонкой кишки".

Манит, как магнит

Был такой случай не так давно и в областной больнице в городе Пушкино. В стационар доставили трехлетнего мальчика с болями в животе и высокой температурой. Все признаки указывали на кишечную непроходимость. Рентген выявил металлические предметы в кишечнике - что-то похожее на заколку и зажим для галстука. "Состояние ребенка стремительно ухудшалось, поэтому мы незамедлительно назначили операцию. В ходе нее мы обнаружили явления разлитого гнойного перитонита, то есть гной в животе, и множественные слипания кишки, - рассказывает Алексей Громов, заведующий детским хирургическим отделением областной больницы имени профессора Розанова. - Сначала было непонятно, почему они возникли. Уже потом причина стала ясна - магниты. В девяти местах магниты "слиплись", зажав между собой стенку кишечника. На этих участках образовались отверстия, поэтому содержимое из кишечника поступало в брюшную полость. В ходе операции был удален 21 магнит. Образовавшиеся отверстия в кишечнике были ушиты, при этом в некоторых местах пришлось удалить участки кишки". И после успешной операции были опасения за состояние ребенка, но мальчик, к счастью, пошел на поправку.

Магниты для малышей особо опасны. В животе они сцепляются и могут повредить кишечник

Пожалуй, самые опасные для здоровья малыша - литиевые батарейки из игрушек, констатируют специалисты МОНИКИ. Если ребенок их проглатывает, то вскоре батареечный герметик разрушается, и электролит беспрепятственно проникает в просвет пищевода или желудка, вызывая тяжелейшие ожоги. Только срочная медпомощь может спасти такого пациента. Единственный способ защитить малыша - внимательно за ним следить. И при первых же симптомах, например при затруднении глотания, обращаться к врачам. Чаще всего в таких случаях проводят рентген. Если на снимке будет чисто, а симптомы все равно будут наблюдаться - используется уже эндоскопическая диагностика. Врачи отмечают, что чаще всего инородные тела встречаются в желудочно-кишечном тракте, в пищеводе и дыхательных путях. В ряде случаев, как подчеркивают эксперты МОНИКИ, заглатывание деталей, монет и прочей "мелочи" буквально за два-три дня могут привести к тяжелейшим осложнениям. Однако современная диагностика и методика лечения позволит избежать проблем, если вовремя обратить внимание на состояние ребенка.