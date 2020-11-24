После запрета на работу ресторанов в новогоднюю ночь, который ввели власти Москвы, жители столицы стали искать другие возможности встретить праздник "по-настоящему". В соцсетях идет активное обсуждение вариантов повеселиться в соседних регионах, где такие меры не предприняты - во всяком случае, пока. Аналогичные московским ограничения уже введены в Ярославле и Нижнем Новгороде, а во вторник и в Туле, где запрет на ночную работу общепита продлили до 9 января. А вот в Калуге, которая в этом году получила статус новогодней столицы России, никаких ночных ограничений на данный момент нет.

На новогодние праздники Калуга готовится принять не менее 150 тысяч гостей, сообщил заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений города Владимир Васин. Как рассказали "РГ" в Агентстве по развитию туризма региона со ссылкой на отельеров, на период новогодних каникул уже забронировано около 30 процентов гостиничного фонда. "Мы не можем сказать, что все забронировали именно москвичи, но гости из столицы активно интересуются перспективами отдыха в Калужской области", - поделились наблюдениями в агентстве.

На новогодние праздники Калуга готовится принять не менее 150 тысяч гостей

"Высокий сезон", по словам специалистов, начнется в последнюю неделю перед Новым годом. Но уже сейчас сайты бронирования мест в отелях на праздничную ночь пишут о доступности примерно половины калужских гостиниц, причем цены на 31 декабря и 1 января взлетели в два раза. Если в декабре переночевать вдвоем в Калуге в среднем стоит 3-4 тысячи рублей (можно найти и дешевле), то ночь с 31 декабря на 1 января, например, в гостинице "Хилтон" обойдется в 9 тысяч. А номер на двоих в отеле на территории горнолыжного комплекса "Квань" подорожал с 5,5 тысячи рублей до 13,3 тысячи. Ночь в калужских хостелах сегодня обойдется в 300-500 рублей, но их работники заявляют, что пока не установили новогодние цены.

Официальный старт проекту "Калуга - новогодняя столица" будет дан 12 декабря на площади Старый Торг, когда прогремит первый праздничный фейерверк. Всего же будет три таких фейерверка - последний запланирован на закрытие - 9 января. Программа новогодних празднований составлена с учетом непростой эпидемиологической обстановки. По словам первого заместителя городского главы Александра Серякова, поскольку мероприятия на улице не запрещены, основной акцент в программе - на массовые гулянья на открытом воздухе.

На улице можно полноценно радоваться жизни. В новогоднюю программу вошло арктическое шоу "Легенды Севера", фестиваль уличных театров и огненные шоу. В Центральном парке появится резиденция Деда Мороза. Горнолыжный "Квань" обещает спуск Дедов Морозов и рекордно большого снеговика.

В городе запланированы два гастрономических фестиваля: один - с едой, другой - с горячими напитками... Словом, Калуга ждет гостей с распростертыми объятьями. И принимает меры предосторожности.

С 1 декабря по 15 января всем чиновникам предписано отказаться от корпоративов - как пример для остальных. Профильным ведомствам области поручено усилить контроль за организациями общественного питания, а также за ночными клубами в части соблюдения социального дистанцирования при проведении массовых торжеств, банкетов, корпоративных мероприятий и других аналогичных мероприятий с массовой посадкой посетителей за объединенным столом в общем зале.

Между тем

Из-за пандемии от традиционных праздничных гуляний и забав вынуждены отказываться сибиряки. Региональные оперативные штабы по борьбе с коронавирусом вводят на новогодние мероприятия новые ограничения. Так, в Омской области отменили Губернаторскую новогоднюю елку, на которую ранее приезжали тысячи ребятишек из отдаленных деревень. Под запретом оказались и муниципальные елки. Хороводов и танцев не будет. А подарки для малышей обещают передать через родителей.

- Но без поздравлений дети не останутся - праздник пройдет в режиме онлайн, - сообщила "РГ" представитель Министерства культуры Омской области Светлана Саликова. - Артисты региональной филармонии подготовят специальный театрализованный концерт-сказку, который будет транслироваться во всех социальных сетях.

Встречи со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой рекомендуют проводить на улице. Терем новогоднего волшебника в заповеднике "Старина Сибирская" будет закрыт. Но замерзнуть гостям не дадут - установят костровые чаши, а всех желающих будут угощать горячим чаем и печеньем с кедровыми орешками.

Аналогичные ограничения ввели в Республике Алтай и в Алтайском крае - отменены концертные программы, дискотеки, утренники для детей и массовые гуляния.

Томичи останутся без традиционного новогоднего салюта на центральной городской площади - Новособорной. Отменен из-за пандемии и международный фестиваль ледовой скульптуры "Хрустальный Томск", на который ранее съезжались мастера из разных регионов страны, а также из дальнего и ближнего зарубежья. Массовые новогодние мероприятия запретили и в Новосибирске. Главная Губернаторская елка пройдет в формате онлайн.

В нескольких сибирских регионах чиновники наложили вето и на праздничные банкеты и корпоративы. Как следствие, рестораны и кафе вынуждены снимать брони и возвращать задатки. Чтобы не потерять доход и клиентов, в event-агентствах в срочном порядке начинают осваивать новые способы проведения дистанционных праздников. Среди предлагаемых виртуальных развлечений - интеллектуальные битвы, совместные онлайн-игры, спектакли, квесты, викторины, корпоративное телевидение, мастер-классы и тимбилдинг.

Дистанционные вечеринки сопровождаются онлайн-фуршетами. Кейтеринговые агентства уже предлагают "банкеты на удаленке" с бесконтактной доставкой. В одно и то же время всем присутствующим на виртуальном празднике обещают привезти одинаковые наборы с закусками, алкоголем, карнавальными масками и другими новогодними атрибутами.

Чтобы отметить Новый год по традиции, горожане арендуют загородные дома и коттеджи. К примеру, во многих омских санаториях и базах отдыха уже не осталось свободных мест. Номера в них выкупили еще в начале осени.

Подготовила Наталья Граф